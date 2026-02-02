Naši Portali
NASTAVLJAJU SE PERIPETIJE

Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila

Večernji.hr
Autor
Gabrijela Krešić
02.02.2026.
u 11:14

Doček bi se, prema odluci Vlade, trebao održati u ponedjeljak u 18 sati na Trg bana Josipa Jelačića, u suradnji s Hrvatski rukometni savez, a građani su pozvani da dođu pozdraviti reprezentaciju koja je osvojila broncu na Europskom prvenstvu

Novi obrat oko dočeka brončanih rukometaša izazvao je i otvoreni prijepor između države i Grada. Nakon što je Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj sjednici odlučila sama organizirati proslavu, iz Grada Zagreb poručuju, dozvola za korištenje Trga uopće nije tražena.

Doček bi se, prema odluci Vlade, trebao održati u ponedjeljak u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, a građani su pozvani da dođu pozdraviti reprezentaciju koja je osvojila broncu na Europskom prvenstvu. U priopćenju Vlade navodi se kako je riječ o događaju nacionalnog karaktera te da žele osigurati „primjeren i dostojanstven doček“. Za svako zauzimanje javne površine potrebna je suglasnost Grada Zagreba. U slučaju organizacije dočeka Vlada RH nije niti zatražila suglasnost, pojasnili su na upit iz Gradske uprave i najavili izjavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića u 14 sati.

Avatar Zagreb.nigdar.ni.bil.levo..
Zagreb.nigdar.ni.bil.levo..
11:25 02.02.2026.

Ohohooo… ovo je sad već otvoreno šamaranje Tomaševića… nedavno sam ovdje napisao da je Senf zaigrao igru koju je izgubio prije nego je i započeo. Ovime danas si je zabio presudni autogol. Maestralno.. Očekujem ogroman “protuprosvjed” na kojem će se skupiti sve antifašističke snage grada Zagreba - Rada Borić, Senf, Kata Peović, Kekin, Benčić, Dalija, Mrak, Dončićka i svi ostali… ima da se skupi najmanje njih 46, ako već ne može svih 58…. pa kad krenu iskeženih očnjaka lupajući loncima u “marš na binu”… ima da se sto ‘iljada ustasha razbeže ki zečevi, bre…

Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
11:24 02.02.2026.

Sad ćemo vidjeti tko u stvari vlada Hrvatskom. HDZ može zaboraviti sljedeće izbore ako senf koalicija zabrani doček. Napominjem da je pravosnažnom odlukom ustavnog suda pjesma Čavoglave dozvoljena.

BO
BožečuvajHrvatsku
11:22 02.02.2026.

Baš me zanima kako će to sekta spriječiti dolazak 100 000 građana na Trg na koje će biti stotine hrvatskih policajaca.

