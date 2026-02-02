Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila

Novi obrat oko dočeka brončanih rukometaša izazvao je i otvoreni prijepor između države i Grada. Nakon što je Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj sjednici odlučila sama organizirati proslavu, iz Grada Zagreb poručuju, dozvola za korištenje Trga uopće nije tražena.

Doček bi se, prema odluci Vlade, trebao održati u ponedjeljak u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, a građani su pozvani da dođu pozdraviti reprezentaciju koja je osvojila broncu na Europskom prvenstvu. U priopćenju Vlade navodi se kako je riječ o događaju nacionalnog karaktera te da žele osigurati „primjeren i dostojanstven doček“. Za svako zauzimanje javne površine potrebna je suglasnost Grada Zagreba. U slučaju organizacije dočeka Vlada RH nije niti zatražila suglasnost, pojasnili su na upit iz Gradske uprave i najavili izjavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića u 14 sati.