VL STATIVA

UŽIVO OD 10 S bivšim hrvatskim reprezentativcem komentiramo uspjeh na EP-u i otkazivanje dočeka

Doha: Reprezentativci na druženju s novinarima najavili susret s Iranom
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 09:15

S Bičanićem ćemo u našem studiju razgovarati o uspjehu hrvatskih rukometaša koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu, ali i otkazivanju dočeka koji je uslijedio nakon toga.

Damir Bičanić, bivši hrvatski rukometni reprezentativac, novi je gost Večernjakova podcasta Stativa. S Bičanićem ćemo u našem studiju razgovarati o uspjehu hrvatskih rukometaša koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu, ali i otkazivanju dočeka koji je uslijedio nakon toga.

Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija Damir Bičanić

