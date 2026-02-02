UŽIVO OD 10 S bivšim hrvatskim reprezentativcem komentiramo uspjeh na EP-u i otkazivanje dočeka

ČEKA IH LUDILO

Zagreb neće pozdraviti rukometaše. Pogledajte što Danci spremaju prvacima, bit će i - palačinki

Dok se u Hrvatskoj sportska bronca pretvorila u politički prijepor i otkazivanje dočeka, Danska se priprema za nacionalnu feštu u čast svojih rukometaša koji su osvojili sve što se moglo. U Kopenhagenu ih, uz tisuće navijača, čeka i stoljetna tradicija, slasne palačinke rezervirane samo za najveće heroje