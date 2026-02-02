FOTO Navijači su se počeli okupljati, sve je puno policije

Vlada RH preuzela je organizaciju dočeka rukometaša

Prvi navijači počeli su pristizati

Doček će službeno početi u 18 sati

Rukometaši su osvojili Broncu na Europskom prvenstvu

16:00 - Zaključak Vlade Republike Hrvatske - temeljem kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu - neustavan je, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove, poručio je predsjednik Zoran Milanović. Više pročitajte OVDJE.

15:55 - Zbog današnjih dojava o bombama zbog kojih je evakuirano gradsko poglavarstvo u Trnju i na području Medveščaka, policija je provela provjere na obje lokacije. Policija je priopćila kako provedenim mjerama i radnjama nije potvrđena istinitost zaprimljenih navoda te da se radilo o lažnoj dojavi. Dojave su tijekom prijepodneva zaprimljene putem elektroničke pošte, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

15:45 - Ako netko misli da je sve ovo bilo slučajno, vara se. Ovo je sve bilo namjerno izrežirano - kazala je to Anka Mrak Taritaš za Večernji TV dodajući da su 'sve maske pale'. Pročitajte više OVDJE.

15:20 - Budući da je puno dezinformacija u eteru, nekoliko informacija. Mi smo u dogovoru s predstavnicima HRS-a danima prije utakmice za medalju počeli usuglašavati program za doček rukometaša, njihova želja je bila da žele doček u gradu Zagrebu. Usuglasili smo se oko programa, još u četvrtak. Laž je da smo mi bili protiv domoljubnih pjesama na Trgu. Usuglasili smo se da budu Zaprešić Boysi koji itekako imaju domoljubne pjesme. Angažirali smo Hrvatske ruže kako bi izveli pjesmu 'Ako ne znaš što je bilo' – kazao je to na konferenciji za novinare zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Više pročitajte OVDJE.

15:15 - Nakon što Grad nije pristao na zahtjev rukometaša da im na dočeku nastupa Marko Perković Thompson te su iz Hrvatskog rukometnog saveza odlučili da ga onda i ne žele, Vlada je organizaciju uzela u svoje ruke i doček odlučila pripremiti u 18 sati, bez suglasnosti Grada. Što misle o cijeloj situaciji, ali i hoće li ići na doček, pitali smo zagrebačke skupštinare. Tko dolazi i što misli o dočeku pročitajte OVDJE.

15:10 - Hrvati vas smatraju kao da ste jedan od nas. Jučer sam razgovarao s jednim kolegom s Islanda s kojim sam igrao košarku prije 30 godina, rekao mi je da ga nikad nisu trebali pustiti u Hrvatsku - kazao je premijer Andrej Plenković izborniku prilikom prijema u Vladi. - Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček. Doček je ono što vi zaslužujete - kazao je premijer.

15:03 - Prvi navijači počeli su se okupljati na Trgu bana Josipa Jelačića na kojem se nalazi i veliki broj policajaca

02.02.2026., Zagreb - Prvi navijaci vec se okupljaju na glavnom Trgu uoci svecanog doceka broncanih rukometasa. Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

15:00 - Doček rukometaša zakazan je za 18 sati. Na dočeku će pjevati i Thompson.