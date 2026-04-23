Amerika na koljenima? Spržili 80% ključnih raketa, Trump povlači očajnički potez

Izvješće koje je u utorak objavio Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) otkriva da su Sjedinjene Američke Države "spržile" niz ključnih zaliha, uključujući više od 45% svojih preciznih udarnih raketa (PrSM). Ovo su konzervativne procjene američke potrošnje. U najgorem slučaju, CSIS smatra da je SAD mogao potrošiti do 290 od svojih procijenjenih 360 THAAD presretača, što je više od 80%. Sveukupno, u izvješću se tvrdi da SAD ima dovoljno kritičnog streljiva za nastavak rata protiv Irana "pod bilo kojim vjerojatnim scenarijem".

Također se navodi da mnoge druge vrste američkog streljiva imaju prihvatljive razine zaliha. Međutim, budući da su potrebne godine za zamjenu streljiva, golema potrošnja oružja tijekom rata u Iranu mogla bi značiti da SAD neće biti u potpunosti spreman za drugi sukob u bliskoj budućnosti. "Smanjene zalihe streljiva stvorile su kratkoročni rizik. Rat protiv sposobnog suparnika sličnog ranga, poput Kine, trošio bi streljivo brže nego u ovom ratu", napominje se u izvješću. "Predratne zalihe već su bile nedostatne; današnje razine ograničit će američke operacije ako dođe do budućeg sukoba."

Bijela kuća nastoji potaknuti proizvodnju putem potencijalnog dopunskog zakona za rat u Iranu, za koji se predviđa trošak od oko 80 do 100 milijardi dolara. U zahtjevu za obrambeni proračun Ministarstva obrane (DoD) za fiskalnu godinu 2027., vojska je zatražila više od 20 milijardi dolara za kupnju zamjenskih THAAD i Patriot presretača. Trumpova administracija također se više puta konzultirala s proizvođačima oružja kako bi udvostručila ili čak učetverostručila njihovu stopu proizvodnje streljiva.

Osim tradicionalnih obrambenih ugovaratelja, Ministarstvo obrane se obratilo proizvođačima automobila i drugim civilnim tvrtkama, poput GM-a, Forda i Oshkosha, tražeći od njih da razmotre proizvodnju oružja. U razdoblju prije trenutnog rata koji je započeo 28. veljače, SAD je potrošio velik dio svog streljiva u drugim ratovima na Bliskom istoku i u Ukrajini, i to brzinom koja je nadmašivala razinu zamjene zaliha.