Iran optužio Trumpa: Produljenje primirja je taktika za kupnju vremena za iznenadni udar

*Trump najavio produženje primirja s Iranom

*Nastavlja se blokada iranskih luka

*Iranski pregovarač: Trump produljenjem primirja kupuje vrijeme

6:18 - Trumpovo produljenje primirja je taktika za kupnju vremena za iznenadni udar, rekao je u utorak navečer savjetnik glavnog iranskog pregovarača. Produljenje primirja američkog predsjednika Donalda Trumpa je "taktika za kupnju vremena" za iznenadni udar, rekao je savjetnik predsjednika iranskog parlamenta i glavnog pregovarača Mohammada Baqera Qalibafa. Qalibafov savjetnik je u objavi na X-u rekao da nastavak američke blokade iranskih luka "nije ništa drugačiji od bombardiranja i da se mora suočiti s vojnim odgovorom."

6:10 - Američki predsjednik Donald Trump najavio je u utorak produženje primirja s Iranom kako bi Teheranu dao više vremena za pregovore, uz održavanje blokade iranskih luka. U objavi na svojoj platformi Truth Social, američki predsjednik je napisao da je odlučio "produžiti primirje" dok "Iran ne predstavi prijedlog za okončanje sukoba". Također je "naredio našim oružanim snagama da održe blokadu". Trump je rekao da djeluje na zahtjev Pakistana kako bi odgodio napade dok iranski čelnici i predstavnici ne iznesu ono što je nazvao jedinstvenim prijedlogom za okončanje sukoba. "Stoga sam naredio našoj vojsci da nastavi blokadu i, u svim ostalim aspektima, ostane spremna te ću stoga produžiti primirje dok se ne podnese njihov prijedlog i ne završe rasprave, na ovaj ili onaj način", rekao je Trump.

Visoki iranski dužnosnik rekao je ranije u utorak Reutersu da bi Iran mogao sudjelovati u razgovorima sa Sjedinjenim Državama u Pakistanu ako Washington odustane od svoje politike pritiska i prijetnji. Dodao je da Teheran odbacuje pregovore s ciljem predaje. Dužnosnik je rekao da posrednik Pakistan nastavlja napore da uvjeri Sjedinjene Države da ukinu svoju pomorsku blokadu i oslobode kontejnerski brod Touska pod iranskom zastavom, koji su američke snage u nedjelju zaplijenile i otele članove posade. Optužio je Washington da "svaki dan stvara nove prepreke umjesto da rješava razlike" kako bi se okončao rat.