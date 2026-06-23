Nastavljena je utakmica
Navijači ponovno zvižde zbog pauze za hidraciju
Nastavlja se utakmica nakon kraće stanke
Neugodan sudar glavama Jordana Ayewa i Reecea Jamesa, napadač Gane završio na klupi gdje mu se stavlja zavoj oko glave
Ponovno je lopta završila kod Ricea, sada Adjetey blokira njegov udarac iskosa
Odlična kombinacija Engleske na lijevoj strani, lopta je naposljetku došla do Andersona u kaznenom prostoru Gane, ali njegov udarac 'zapeo' je u bloku
Odličan pokušaj Ricea iz slobodnog udarca odlazi preko gola Asarea
James je stigao iz drugog plana i poslao povratnu loptu na pet metara, ali odbila je to obrana Gane ispred Kanea
Engleska po prvi puta stigla pred gol Gane, ali zaustavljeni su naleti Kanea i Bellinghama
Inaki Williams je utrčao iza obrane Engleske, ali označeno je zaleđe
Počela je utakmica!
U odnosu na utakmicu s Hrvatskom, Thomas Tuchel napravio je dvije promjene u početnom sastavu. Marc Guehi zamijenio je Johna Stonesa, a Djed Spence Nicu O'Reillyja.
Carlos Quieroz pak nema prvog vratara Zigija kojeg mijenja Asare. Također - Partey će zamijeniti Owusua, Sibo Sulemanu, a Williams Ernesta Nuamaha
Engleska: Pickford - James, Konsa, Guehi, Spence - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane
Gana: Asare - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Yirenkyi, Partey, Sibo - Williams, Ayew, Semenyo
Pravdu će na ovoj utakmici dijeliti Said Martinez iz Hondurasa
Engleska i Gana otvorit će drugo kolo skupine L, u kojoj je i Hrvatska, na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ove dvije reprezentacije bodovno su izjednačene na vrhu ljestvice, ali je Engleska na prvom mjestu zbog bolje gol-razlike.
Tri lava u prvom su kolu svladali Hrvatsku s 4:2, objektivno najjačeg protivnika u skupini pa se u engleskim medijima utakmice protiv Gane i Paname shvaćaju tek kao "odrađivanje posla". Ipak, Ganci su u prvom kolu pokazali kako mogu biti opasni iz kontranapada pa Englezima zasigurno neće biti tako lako.
Thomas Tuchel uoči utakmice imao je velikih promjena s ozljedama, pod upitnikom su bili Harry Kane, Bukayo Saka, Declan Rice i Marcus Rashford. Nijemac na raspolaganju ima stvarno zastrašujuće moćan kadar što ih svrstava i među glavne favorite turnira.
Ganu svakako očekuje težak zadatak jer za Englesku bi sve osim uvjerljive pobjede u ovoj utakmici bilo neugodno iznenađenje.
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