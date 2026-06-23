PREMIJER I MINISTRI

Plenković u Torontu s Dalićem i vatrenima: Jednog dana ćemo cijeniti ovako velike uspjehe

Plenković i ministri su posjetili reprezentaciju u njihovom hotelu i zadržali se na duljem razgovoru i nogometnom "brifingu", u jednom trenutku na početku susreta premijer je Dalića pitao "što ćemo s obranom", a izbor i njegovi suradnici su premijeru i ministrima dali detaljni pregled stanja u reprezentaciji i Svjetskog prvenstva