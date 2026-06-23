FOTO Splitska glumica grca u suzama, otkrila bolnu priču: 'Jutros me pitala 10 eura da može kupiti meso'

Naša splitska glumica, uspješna poduzetnica i humanitarka te osnivačica udruge Hu Gru, Ana Gruica Uglešić, na Instagramu je podijelila emotivnu i potresnu priču, uz video u kojem je zaplakala. "Ljudi moji, ja sam sad pogledala račun udruge, a na njemu je sedam tisuća i šesto eura. Vi ste ih uplatili u samo dvanaest sati. Nemam riječi da bih vam mogla opisati kako se ja sada osjećam. I koliko sam zapravo ganuta vašom dobrotom, toplinom, povjerenjem, u želji da pomognete drugima. Vi ste stvarno anđeli. Intuitivno mi je došlo pisati 'anđeli', jer uvijek kad radim neku humanitarnu akciju vidim stotine anđela koji lete i koji su s nama, a to ste zapravo vi", kazala je u videu u kojem je plakala. Posebno emotivan odjek imala je i objava uz video: "Akcija za samohranu mamu s dvoje djece (koja me jutros pitala 10 eura da može kupiti meso) je gotova u 12 sati." Video pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Ana je nedavno gostovala u našoj popularnoj emisiji "Show na kvadrat". U opsežnom intervjuu otvoreno je govorila o svim segmentima svog života, od djetinjstva, manekenske i baletne karijere, preko glumačkog puta, bivših ljubavi i odgoja svog desetogodišnjeg sina, pa sve do novog poslovnog projekta, otvaranja Uglešić Health & Care centra sa suprugom, psihijatrom Boranom Uglešićem. Posebnu dimenziju razgovoru dala je i priča o osnivanju njezine humanitarne udruge HU Gru, koja pomaže potrebitima, djeci te samohranim i zlostavljanim majkama, čime Ana aktivno doprinosi zajednici.

U istom intervjuu prvi put je otkrila i kako je upoznala supruga: "Tužila sam jedne novine, i onda mi je jedan zagrebački odvjetnik rekao da mi treba potvrda o duševnoj boli. Pitao me poznajem li psihijatra Borana Uglešića, a ja sam mu rekla kako smo poznanici dugo godina. Rekao mi je da otiđem kod njega i da mi napiše nalaz, jer tada sam bila u stvarno lošem stanju. Otišla sam, potražila sam taj nalaz, a ostalo je povijest," ispričala je Ana Gruica Uglešić. Govoreći o profesionalnim izazovima, dotaknula se i pritiska pod kojim je godinama bila:

"Cijeli život sam morala umanjivati sebe da bi ljudi oko mene bili zadovoljni s onim što vide. Ja sam sada u životnoj fazi kada imam 43 godine i nemam više potrebu se umanjivati i ljudima govoriti da sam kući skroz nešto drugo, što naravno i jesam. Ali, nemam više ni potrebu imati 'gard' koji je ljudima možda bio iritantan," priznaje. Razgovor se proteže i na druge teme, od prijateljstava na splitskoj sceni do strahova u majčinstvu, a cijeli intervju dostupan je u emisiji koju možete pronaći na našem YouTube kanalu.