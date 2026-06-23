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BITI ILI NE BITI

Hrvatska večeras ne smije samo pobijediti, svaki pogodak vrijedi suhog zlata: Evo zašto

SP 2026 Toronto: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila trening u Torontu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Mateja Papić
23.06.2026.
u 21:32

Nakon poraza u prvom kolu Svjetskog prvenstva Vatreni se nalaze na posljednjem mjestu skupine L bez osvojenog boda, a dvoboj protiv Paname postao je ključan za nastavak turnirskih ambicija

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 1 sat iza ponoći izlazi na travnjak u utakmici koja nosi epitet „biti ili ne biti“. Nakon poraza u prvom kolu Svjetskog prvenstva Vatreni se nalaze na posljednjem mjestu skupine L bez osvojenog boda, a dvoboj protiv Paname postao je ključan za nastavak turnirskih ambicija.

Situaciju dodatno komplicira trenutačni poredak trećeplasiranih reprezentacija. Budući da će upravo najbolje treće momčadi izboriti plasman u šesnaestinu finala, svaki bod i svaki pogodak mogu imati presudnu važnost. Hrvatska se nakon prvog kola ne nalazi među reprezentacijama koje bi u ovom trenutku prošle dalje jer ima nula bodova i negativnu gol-razliku 2:4.

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Na vrhu poretka trećeplasiranih trenutačno su Švedska i Škotska koje imaju po tri boda. Šveđani su na prvom mjestu zbog bolje gol-razlike (0), dok Škotska također ima tri boda uz identičnu razliku pogodaka. Slijede Alžir i Paragvaj, također s tri osvojena boda, ali s nešto lošijom gol-razlikom (-2). Sve te reprezentacije trenutačno su u boljoj poziciji od Hrvatske jer su već upisale pobjedu.

Iza njih nalazi se skupina reprezentacija koje još čekaju rasplet svojih skupina, ali zasad imaju realne izglede za prolazak. Zelenortska Republika i Belgija osvojile su po dva boda, dok DR Kongo ima jedan bod iz jedne utakmice. Po jedan bod imaju i Češka, Ekvador te Bosna i Hercegovina, dok su trenutačno na začelju Panama i Senegal bez bodova. U nokaut-fazu prolazi osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

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Za Hrvatsku je zato utakmica protiv Paname od iznimne važnosti. Pobjeda bi Vatrene vratila u igru, ali neće biti dovoljan samo trijumf – veliku ulogu mogla bi imati i gol-razlika. U izjednačenom poretku trećeplasiranih reprezentacija svaki dodatni pogodak može odlučivati o tome tko će među najbolje četiri momčadi izboriti nastavak natjecanja. 

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Ključne riječi
SP 2026. panama hrvatska nogometna reprezentacija

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Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje ih očekuje nastavak Svjetskog prvenstva i ključni dvoboj protiv Paname. Dok se "Vatreni" pripremaju na stadionu Srpskih bijelih orlova, u gradu vlada prava navijačka mobilizacija, a naš novinar Danijel Lijović u središtu zbivanja susreo je vjerne navijače iz Münchena koji prate svaki korak reprezentacije.

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