FIFA usred Svjetskog prvenstva mijenja temeljno nogometno pravilo? Jedanaestervci više nikada neće biti isti

Prema navodima The Timesa, krovna svjetska nogometna organizacija FIFA razmatra veliku promjenu pravila i to usred Svjetskog prvenstva. Nove regulacije odnosile bi se na raspucavanja jedanaesteraca, koja su vrlo izgledna u nokaut-fazi. Kako tvrdi FIFA novo pravilo želi učiniti raspucavanja pravednijima za obje momčadi, a odnosi se na biranje strane na kojoj će se pucati i odluke tko će prvi pucati.

Po sadašnjem sistemu, prije početka lutrije jedanaesteraca kapetani momčadi prilaze sucu koji potom dva puta baca novčić. Pobjednik svakog bacanja određuje želi li da njegova momčad puca prva ili druga, a pobjednik drugog na kojoj strani terena će se odviti raspucavanje. Moguće je da oba bacanja imaju istog pobjednika, kao što je bio slučaj u finalu Lige prvaka kada je PSG mogao dva puta birati, i to je upravo ono što FIFA želi promijeniti.

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Plan je uvesti samo jedno bacanje te bi pobjednik odlučio želi li birati redoslijed izvođenja penala ili stranu na kojoj će se pucati, dok bi gubitniku automatski ostala druga opcija. Smatraju da bi to učinilo raspucavanje puno pravednijim jer po trenutnom sistemu jedna momčad ima priliku ostvariti značajnu psihološku prednost.

FIFA nikada prije nije mijenjala pravila usred velikog natjecanja, ali odlučni su u namjeri da ovo pravilo uvedu prije početka nokaut-faze Svjetskog prvenstva. Već su navodno i kontaktirali IFAB, međunarodno tijelo za nogometna pravila, kako bi dobili odobrenje. Ključno je da konačna odluka bude donosena do nedjelje kada se igra prva utakmica šesnaestine finala. Nakon što se odigra prva utakmica, promjena pravila više neće biti moguća.