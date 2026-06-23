Meloni progovorila nakon sukoba s Trumpom. Evo što mu je poručila

Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je u utorak da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom. "Ne namjeravam nastaviti raspirivati ovu svađu", rekla je Meloni u intervjuu. U petak je Meloni optužila svog nekadašnjeg bliskog saveznika Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je američki predsjednik talijanskom TV kanalu rekao da ga je "molila" da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj. Meloni je rekla da "ni ona ni Italija nikada ne mole". Ona je kazala da se bilateralna suradnja između Italije i SAD-a mora vratiti u normalu.

"To sam jučer rekla i na sjednici vlade, imajući u vidu predstojeće sastanke", navela je talijanska premijerka. Meloni je rekla da ne vidi rizik od negativnih posljedica po odnose Italije i SAD-a i ocijenila da su odnosi dvije zemlje dobri. "Oni neće biti ponovo razmatrani zbog jedne rasprave na društvenim mrežama", rekla je Meloni. Spor između Trumpa i talijanskog državnog vrha zaoštren je nakon što je šef talijanske diplomacije Antonio Tajani rekao da zbog Trumpovih uvredljivih riječi otkazuje planirani posjet SAD-u.