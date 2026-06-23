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JAVNA SVAĐA SAVEZNIKA

Meloni progovorila nakon sukoba s Trumpom. Evo što mu je poručila

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
23.06.2026.
u 20:09

Meloni je rekla da se bilateralna suradnja između Italije i SAD-a mora vratiti u normalu

Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je u utorak da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom. "Ne namjeravam nastaviti raspirivati ovu svađu", rekla je Meloni u intervjuu. U petak je Meloni optužila svog nekadašnjeg bliskog saveznika Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je američki predsjednik talijanskom TV kanalu rekao da ga je "molila" da se fotografira s njom na nedavnom samitu  G7 u Francuskoj. Meloni je rekla da "ni ona ni Italija nikada ne mole". Ona je kazala da se bilateralna suradnja između Italije i SAD-a mora vratiti u normalu.

"To sam jučer rekla i na sjednici vlade, imajući u vidu predstojeće sastanke", navela je talijanska premijerka. Meloni je rekla da ne vidi rizik od negativnih posljedica po odnose Italije i SAD-a i ocijenila da su odnosi dvije zemlje dobri. "Oni neće biti ponovo razmatrani zbog jedne rasprave na društvenim mrežama", rekla je Meloni. Spor između Trumpa i talijanskog državnog vrha zaoštren je nakon što je šef talijanske diplomacije Antonio Tajani rekao da zbog Trumpovih uvredljivih riječi otkazuje planirani posjet SAD-u.

Meloni odgovorila Trumpu: 'Zapamti ovo...'

Ključne riječi
Donald Trump Giorgia Meloni SAD Italija

Komentara 2

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LU
Lujo123
20:58 23.06.2026.

Mala je prilično bezobrazna naime gospodin predsednik Trump bi joj mogao biti vjerojatno i djeda i nije red da čak ni u normalnom svjetovnom komuniciranju mu se obraća sa ti.

GE
Gegur
20:36 23.06.2026.

Nakon što meloni gubi u anketama velikom brzinom podršku možda joj pomogne svađa sa Trumpom da se spasi .

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