Kakav Dinamo ćemo gledati do kraja HNL-a? Ne vjerujemo u scenarij o kojem mnogi govore

Igrači Dinama sa svojim su navijačima proslavili naslov prvaka, proslavili su i pobjedu nad Varaždinom s kojom su samo dodatno potvrdili osvajanje trofeja. Pred plavima je još pet utakmica, četiri u prvenstvu (Gorica, Hajduk, Slaven Belupo i Lokomotiva) te finale kupa u Osijeku 13. svibnja s Rijekom. Plavi će danas u Gorici igrati bez rezultatskog imperativa s obzirom na to da su trofej najboljeg u ligi već uzeli. No, zna se da u Dinamu nema laganih ni nevažnih utakmica. To što imaju naslov prvaka ne znači da se mogu, ili smiju, potpuno opustiti. I vjerujemo da neće jer u plavom dresu uvijek traje borba za pozicije, igrači sigurno već razmišljaju i o novoj sezoni i o svojoj ulozi u njoj. Trener Mario Kovačević isprofilirao je momčad, posložio ju i ovog se proljeća moglo uživati u partijama Dinama, u njegovoj efikasnosti. I tu mogu Kovačevićevi igrači naći dodatne motive, dosad su u ligi 85 puta poentirali, upravo toliko su postigli u sezoni 2014./15. i sve što zabiju u zadnje četiri utakmice bit će postavljenje novih granica.

Možda su te četiri utakmice u HNL-u prilika i treneru Mariju Kovačeviću za pokoji eksperiment, možda i pokoju rotaciju više, moguće je da će dati i veću minutažu pokojem mladom igraču kako bi se pokazao navijačima, dosad to baš i nije radio u ozbiljnijoj mjeri. Iako, ne vjerujemo da će baš previše mijenjati, nemoguće je potpuno se opustiti primjerice protiv Gorice, pa onda igrati punom snagom protiv Hajduka ili u finalu kupa. Stoga, i Kovačević će raditi na održavanju svoje momčadi na visokoj razini.

Uostalom, kad navijači zagrme - hoćemo pobjedu!, onda nema dizanja noge s gasa, u Dinamu to jednostavno nije slučaj, u Dinamu se uvijek traži maksimum. Znaju to i igrači plavih koliko god su jedan teret skinuli sa svojih pleća. Možda im je to rezultatsko rasterećenje i plus, kad nema imperativa onda se i lakše igra, nerijetko i puno ljepše. I onda i oni mogu uživati na terenu, a većeg uživanja od pobjede nema. Gorica je znala nauditi Dinamu, prošle sezone je ona bila jedan od razloga zbog kojih plavi nisu osvojili prvenstvo. I kao što je Dinamo prebrinuo svoje brige oko osvajanja naslova prvaka, tako i Gorica može igrati puno opuštenije negoli dosad jer ona više nema brige oko ostanka u ligi, no može se dobrom završnicom prvenstva i značajnom berbom bodova podignuti na ljestvici, možda i do pozicije koja vodi u Europu.

Sve to moglo bi značiti da ćemo u Velikoj Gorici gledati dobar, zanimljiv nogomet, pravo nadmetanje bez prevelikog grča koji često zna sputavati igrače. Motivi ne bi smjeli biti upitni, a plavi ih mogu pronaći u Belji i Stojkoviću. Naime, zna se da Beljo drži uvjerljivo prvo mjesto na listi najboljih strijelaca HNL-a, dosad je 29 puta bio strijelac. I plavi mu dobrom igrom puno mogu pomoći da stigne rekord Eduarda da Silve koji drži prvo mjesto s 34 postignuta pogotka. Mogu pomoći Belji da nastavi 'trpati' lopte u suparničke mreže i dostigne Eduarda, ali i da tako možda ipak natjera izbornika Zlatka Dalića da ga povede na Svjetsko prvenstvo. Doduše, poziv u reprezentaciju već je i ovako zaslužio, ali nije ulazio na popise izbornika Dalića. Dobrim igrama u završnici sezone plavi mogu pogurati i Luku Stojkovića, dečko igra stvarno jako dobro i koliko god u veznom redu Dalić ima puno sjajnih igrača, možda ga Stojković 'kupi' s ponavljanjem odličnih partija.

Ostajanje plavima u dobroj formi treba i za dvije najvažnije utakmice do kraja sezone. Sigurno imaju veliki motiv konačno slaviti u Maksimiru nad Hajdukom. Splićane sad uredno pobjeđuju u Poljudu, ali u Maksimiru Dinamo nije slavio već tri godine, tada je trener bio Ante Čačić i upisao 4:0 pobjedu. Bez obzira na osvojeni naslov prvaka, sigurno je derbi uvijek posebni motivi, a sad pogotovu s obzirom na taj dugi post od pobjeda.

I imaju Rijeku u finalu kupa, zna se da plavi žele duplu krunu, da sad oni žele Rijeku ostaviti bez trofeja kao što je to Rijeka u prošloj sezoni napravila Dinamu. Osvajanjem duple krune plavi bi zaliječili te prošlosezonske rane i onda ljepše krenuli u pripreme za novu sezonu. Zbog te nove sezone ovih pet utakmica, počevši od ove današnje u Velikoj Gorici plavi moraju ostati fokusirani jer u kancelarijama plavih već se počinju krojiti potezi za prijelazni rok, a ne vjerujemo da bi se netko volio naći na izlaznim vratima, osim ako po njega ne dođe platežno dovoljno jaki klub i ne ponudi nekome od igrača napredak u karijeri. Plavi će se za europski iskorak (kvalifikacije za Ligu prvaka) sigurno pokušati pojačati, a za pojačanja treba i osloboditi mjesta, tako da već sad u aktualnom kadru moraju razmišljati o sutrašnjici.