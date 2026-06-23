Nova knjiga rasplamsala nagađanja o braku Melanije i Donalde: Evo što se događa u Bijeloj kući

Novi detalji o bračnom životu američkog predsjednika Donalda Trumpa i prve dame Melanie Trump otkrivaju da supružnici već dulje vrijeme žive odvojeno unutar Bijele kuće. Prema knjizi 'Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump', koju su napisali novinari New York Timesa Maggie Haberman i Jonathan Swan, Donald i Melania imaju odvojene spavaće sobe. Predsjednikova soba nalazi se na drugom katu, u prostoru koji je prvotno bio predviđen kao dnevni boravak. Knjiga tvrdi da je Trump osobno uređivao svoj privatni prostor i toliko bio opsjednut detaljima da je navodno uzimao predmete iz zajedničkih prostorija koje je Melania osobno odabrala. Kada su ga djelatnici diskretno upozorili, Trump je navodno jasno dao do znanja da ga to ne zanima. "Činilo se gotovo kao da se natječe s njom – bio je odlučan imati bolju sobu”, navodi se u knjizi.

Jedna od glavnih razlika između njihovih soba su boje. Melania preferira svijetle, nježne tonove i bijelu, dok Trump voli tamne nijanse i blještavo zlato. Supružnici također imaju odvojene kupaonice, a predsjednik je navodno zatražio tepih u svojoj kupaonici – što je osoblje Bijele kuće dovelo u neobičnu situaciju jer se tepih često smočio blizu tuša.

Melania Trump nije oduševljena ni stalnim renovacijama Bijele kuće u Trumpovom drugom mandatu. Knjiga otkriva da joj smeta buka i kaos građevinskih radova, posebno planovi o rušenju dijela Istočnog krila gdje se nalazio njezin ured, kako bi se napravio veći prostor za događanja. Prva dama navodno preferira mirno okruženje i često boravi u Trump Toweru u New Yorku ili na imanju Mar-a-Lago na Floridi, umjesto u Washingtonu, prenosi OK Magazin.

Ovo nije prvi put da se javno spominje da spavaju odvojeno. Ranije su se pojavile informacije o sličnim navikama tijekom boravaka na Floridi. Iako Trumpovi javno nastupaju zajedno, detalji iz knjige ponovno su potaknuli nagađanja o prirodi njihovog braka i privatnom životu u vrijeme Trumpovog povratka u Bijelu kuću. Knjiga Haberman i Swana donosi uvid u svakodnevni život u predsjedničkoj rezidenciji, a detalji o spavaćim sobama samo su dio šire priče o dinamičnim odnosima unutar Trumpove administracije.