Dalić iznenadio promjenama u prvih 11 za Panamu, važan veznjak ostaje na klupi?

Dan prije utakmice protiv Paname na službenoj Fifinoj konferenciji za medije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić poručio je da oko momčadi i sastava nije bilo nikakvih dilema. Uzevši u obzir informacije koje smo dobivali u baznom kampu hrvatske reprezentacije u Alexandriji, ali i informacije koje smo dobili u razgovorima sa samim izbornikom, moramo glasno i jasno reći da mu ne vjerujemo da nije bilo dilema.

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Prema informacijama koje sada najednom kolaju iza kulisa, Dalić se za dvoboj protiv Paname odlučio za iduću postavu; Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Baturina, Perišić - Musa. To su tri promjene u odnosu na sastav kojeg je Dalić imao u glavi prije samo dan-dva. Naime, prvo je Dalić na stoperskoj poziciji na umu imao Duju Ćaletu-Cara, a ne Marina Pongračića. Ipak se zbog toga što Duje nije na sto posto svojih mogućnosti (prema procjeni stručnog stožera), izgleda, odlučio za Marina Pongračića.

Druga promjena je vrlo vjerojatno i najšokantnija. Izborniku je ovih dana bilo izrazito žao zbog činjenice da Mateo Kovačić nije spreman za početnih 11 hrvatske reprezentacije, a sada se čini da će ipak biti u udarnoj postavi. Danima je Dalić bio decidiran u tome da Mateo ne može biti starter i patio je zbog toga. Izgleda da je na kraju odlučio staviti Kovačića u početnu postavu unatoč njegovom stanju budući da je već nekoliko puta naglasio koliko mu je Kovačićeva mogućnost probijanja linija taktički važna. Time je iz prve postave Dalić izbacio Petra Sučića, jednog od najboljih hrvatskih nogometaša po trenutačnoj formi te igrača koji je pretrčao uvjerljivo najviše u dvoboju protiv Engleske.

Iako je prilično jasno najavljivao Antu Budimira u početnoj postavi, rekavši da će nam trebati "kralj kaznenog prostora", prema onome što doznajemo Dalić se ipak predomislio te odlučio nastaviti davati prilike strijelcu iz prvog susreta protiv Engleske, Petru Musi. Na poziciji desnog krila je također bilo nedoumica. Kandidati su bili i Andrej Kramarić i Mario Pašalić, pa i Petar Sučić, no priliku će ipak, kao što smo i najavili, od prve minute dobiti Marco Pašalić, jedino pravo desno krilo s popisa hrvatske reprezentacije. Je li Dalić ovime htio iznenaditi sve, pa tako i Panamce, teško je za procijeniti. Jedno je sigurno; prije dva-tri dana ovo nije bila prva postava koju je izbornik vatrenih zamišljao (ili se barem pravio da nije).