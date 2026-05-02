Nakon dugo vremena stigao je Dinamo opasno pred gol domaćih, ali Beljo nije našao Vidovića ubačajem, kasnije je označeno i zaleđe
Otvorila se dobro Gorica, Pozo je krenuo prema golu Dinama, ali njegov udarac je bio vrlo loš i lako je to uhvatio Livaković
Pucao je Perez-Vinlof iz velike daljine, ali ravno u blok igrača Gorice
Počelo je drugo poluvrijeme!
Gotovo je ne pretjerano zanimljivo prvo poluvrijeme!
Beljo je pao u kaznenom prostoru domaćih, ali nema kaznenog udarca
Dobar ubačaj Perez-Vinlofa, ali Beljo ne uspijeva skrenuti loptu u gol
Već neko vrijeme nema pravih uzbuđenja
Kavelj opasno puca nakon novog prekida, ali blokirali su to plavi
Novi opasan ubačaj Goricčana prema Ercegu, ovoga puta Livaković hvata na vrijeme
Nakon udarca iz kuta, lopta je spuštena na pet metara gdje Pršir puca iz blizine. Činilo se da je obranio to Livaković, ali lopta je već bila u mreži
Prva dobra akcija Gorice, Trontelj je tražio suigrače na petercu, ali odbila je to obrana Dinama
Mišić je dodao na lijevu stranu do Hoxhe, krilni napadač Dinama se driblingom riješio dvojice domaćih igrača i zabio u suprotni kut. Dinamo je poveo iz prve prijetnje na utakmici
Krenula je utakmica u Velikoj Gorici!
Glavni sudac je Ivan Vukančić (Benkovac), pomoćnici Dino Knez i Toni Kontrec (Osijek). VAR sudac je Dario Bel (Osijek), AVAR Ivan Matić (Osijek).
GORICA: Matijaš - Perić, Filipović, Čabraja - Trontelj, Pozo, Bakić, Bogojević - Pršir, Pavičić - Erceg
DINAMO: Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Vinlof - Soldo, Mišić, Vidović - Bakrar, Beljo, Hoxha
Dinamo je u prošlom kolu i matematički osigurali naslov prvaka Hrvatske, a danas od 16 sati u 33. kolu SuperSport HNL-a gostuju kod Gorice. Za plave ova utakmica nema rezultatski imperativ, ali dobro će poslužiti za vrhunac sezone, derbi protiv Hajduka i finale Kupa protiv Rijeke.
Dinamo je uspio uputiti cijeli jedan udarac u vrata Gorice na njegovu sreću to je završilo u golu. Cijelo poluvrijeme i sad nastavak bez i jedne šanse, ma tko smije reci da je Kovačević los trener?