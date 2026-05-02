Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
02.05.2026. u 16:49
Teksutalni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
GORICA
Pršir 12'
1-1
DINAMO
Hoxha 5'
SUPERSPORT HNL, 16:00, GRADSKI STADION, VELIKA GORICA
56'

Nakon dugo vremena stigao je Dinamo opasno pred gol domaćih, ali Beljo nije našao Vidovića ubačajem, kasnije je označeno i zaleđe

54'

Otvorila se dobro Gorica, Pozo je krenuo prema golu Dinama, ali njegov udarac je bio vrlo loš i lako je to uhvatio Livaković

53'

Pucao je Perez-Vinlof iz velike daljine, ali ravno u blok igrača Gorice

46'

Počelo je drugo poluvrijeme!

Poluvrijeme
45+1' (Poluvrijeme)

Gotovo je ne pretjerano zanimljivo prvo poluvrijeme!

45+1'

Beljo je pao u kaznenom prostoru domaćih, ali nema kaznenog udarca

42'

Dobar ubačaj Perez-Vinlofa, ali Beljo ne uspijeva skrenuti loptu u gol

35'

Već neko vrijeme nema pravih uzbuđenja

24'

Kavelj opasno puca nakon novog prekida, ali blokirali su to plavi

22'

Novi opasan ubačaj Goricčana prema Ercegu, ovoga puta Livaković hvata na vrijeme

Gol
12' (Gol)

Nakon udarca iz kuta, lopta je spuštena na pet metara gdje Pršir puca iz blizine. Činilo se da je obranio to Livaković, ali lopta je već bila u mreži

11'

Prva dobra akcija Gorice, Trontelj je tražio suigrače na petercu, ali odbila je to obrana Dinama

Gol
5' (Gol)

Mišić je dodao na lijevu stranu do Hoxhe, krilni napadač Dinama se driblingom riješio dvojice domaćih igrača i zabio u suprotni kut. Dinamo je poveo iz prve prijetnje na utakmici

Početak
1' (Početak)

Krenula je utakmica u Velikoj Gorici!

Prijenos možete pogledati na Max Sport 1.

Glavni sudac je Ivan Vukančić (Benkovac), pomoćnici Dino Knez i Toni Kontrec (Osijek). VAR sudac je Dario Bel (Osijek), AVAR Ivan Matić (Osijek).

SASTAVI

GORICA: Matijaš - Perić, Filipović, Čabraja - Trontelj, Pozo, Bakić, Bogojević - Pršir, Pavičić - Erceg

DINAMO: Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Vinlof - Soldo, Mišić, Vidović - Bakrar, Beljo, Hoxha

Dinamo je u prošlom kolu i matematički osigurali naslov prvaka Hrvatske, a danas od 16 sati u 33. kolu SuperSport HNL-a gostuju kod Gorice. Za plave ova utakmica nema rezultatski imperativ, ali dobro će poslužiti za vrhunac sezone, derbi protiv Hajduka i finale Kupa protiv Rijeke.

Komentara 1

Pogledaj Sve
BI
billynik
17:15 02.05.2026.

Dinamo je uspio uputiti cijeli jedan udarac u vrata Gorice na njegovu sreću to je završilo u golu. Cijelo poluvrijeme i sad nastavak bez i jedne šanse, ma tko smije reci da je Kovačević los trener?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Osijek i Varaždin sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
PROTIV VUKOVARA

Osijek se vraća na Gradski vert, a Kohorta slavi rođendan: 'Želimo da to bude dodatni poticaj'

- Mislim da svi moramo respektirati tu situaciju oko povratka u Gradski vrt, proslave rođendana naše Kohorte i pokušati uzeti tu energiju koju će nam pružiti naši navijači s tribine. Želimo to pretvoriti u jedan dodatni impuls, ali i sve skupa shvatiti kao dodatnu odgovornost da smo dužni dati najbolje od sebe. Emocija i enormna količina fanatizma, vođena glavom, to nam mora biti fokus.

Danijel Hrman
Video sadržaj
DALEKO OD NOGOMETA

Bio je zvijezda Dinama i Hajduka, igrao za Hrvatsku, a danas radi kao autoprijevoznik: 'Vozimo otpadne gume'

– Posao je odavno uhodan. Imam četiri kamiona, prevozimo automobilske otpadne gume, najviše od vulkanizera iz Zagreba, do Trnovca gdje se nalazi velika reciklaža. I ja katkad vozim, kada su mi dečki, moji zaposlenici, na godišnjem odmoru. Taj posao naslijedio sam od oca nakon što je pretrpio moždani udar – kazao je Danijel Hrman u razgovoru za Večernjak.

Učitaj još