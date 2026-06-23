Izraelac Dor Peretz odustao od dolaska u Dinamo, evo zašto ostaje u Izraelu

U ovih nekoliko dana priprema u Zagrebu igrači Dinama odradili su testiranja, a sad kreću s još žešćim radom na drugom, osnovnom dijelu priprema. Ponovno će to biti u Sloveniji, u Brdu kod Kranja, a to je već ozbiljan filtar. A potrebno je to novo provjetravanje svlačionice, Zvonimir Boban i Mario Kovačević sigurno neće na okupu ostaviti 31 igrača, koliko ih otišlo na ove pripreme.

Čavlina i Mmaee otpali

Među tim igračima nisu dvojica koji imaju ugovore s plavima, Nikola Čavlina i Samy Mmaee, njima će se pokušati pronaći nove sredine. Čavlina se vratio s posudbe u Comu i uopće nije branio, a Mmaee je bio u Qarabagu, ispočetka je igrao, a onda je, kao prije toga i u Dinamu, udaljen iz prve momčadi zbog nediscipline.

S posudbe se vratio i Lukas Kačavenda, on je bio u LASK-u, odigrao je 13 utakmica austrijske Bundeslige te pet u kupu, ali s vrlo siromašnom minutažom, tek malo više od 600 minuta. Nije se naigrao ni Robert Mudražija u AEK Larnaci (13 nastupa s 535 minuta), pa se i on vratio u Dinamo i s plavima, kao i Kačavenda, krenuo na pripreme. Vjerojatno dečki drže da bi se možda mogli dokazati, ali neće im biti lako, konkurencija je u srednjem redu izuzetno jaka, a još se očekuje i pokoje novo ime u veznom redu. Neće biti iznenađenje ako prije jeseni potraže novu sredinu, trajno ili ponovno na posudbu.

Plavi moraju vidjeti i što će biti s Cordobom, on i dalje igrač Dinama, ali u perspektivi teško može očekivati nekakvu minutažu. Kolumbijac ima ugovor još dvije godine, dvaput je trebao otići, ali dvaput nije prošao liječnički pregled, pa se liječio kod kuće da bi na kraju upisao dva nastupa za plave u cijeloj sezoni, odigrao 56 minuta i postigao jedan pogodak.

Kovačević je poveo i dosta mladih igrača, tu su vratar Žnuderl, Čaić, Šunta, već standardno Varela, pa Horvat i Kulušić. Ne dođe li u Dinamo igrač koji bi mogao povremeno mijenjati Josipa Mišića, moguće da veću priliku dobije Sven Šunta.

Dakle na ove su pripreme otišli vratari: Filipović, Zagorac, Nevistić, Žnuderl, obrambeni: Valinčić, Tabinas, Galešić, Živković, Torrente, Dominguez, Goda, Perez-Vinlöf, a poslije će se nakon Svjetskog prvenstva priključiti Scott McKenna i Stjepan Radeljić. U srednjem redu su Mišić, Zajc, Stojković, Soldo, Mudražija, Kačavenda, Čaić, Šunta, te ofenzivci Oršić, Cordoba, Topić, Lisica, Vidović, Hoxha, Beljo, Bakrar, Varela, Horvat i Kulušić.

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Dio mlađe garde zacijelo će u novu, B momčad Dinama i igrati u drugoligaškoj konkurenciji te se tamo pokušati dokazati i zaraditi povratak u prvu momčad. Ali sigurno je da će dosta starijih igrača morati potražiti nove sredine. Prošlog ljeta Dinamo je isto imao "gužvu" u svlačionici, potrajalo je kroz cijelu jesen, no ona se dogodilo to prvo provjetravanje svlačionice koje se pokazalo kao dobro, nakon zimskih priprema kadar je smanjen, a plavi su se uigrali i odigrali fenomenalno proljeće i s tom su igrom stigli do duple krune. Naravno da bi plavi sad rado nastavili tamo gdje su stali, s tim sjajnim igrama.

Bit će odlazaka

Sad se trener Kovačević ima za što uhvatiti, prošlog ljeta tek je počeo upoznavati igrače, a i oni su se međusobno upoznavali, da bi sve sjelo na mjesto u drugom dijelu sezone. Sad ima posloženu momčad, očekivati je da će nakon Oršića i Radeljića doći još nekoliko igrača. Već smo spominjali da se traži zadnji vezni koji bi uskakao umjesto Mišića, ali Kovačević bi rado i jednu "osmicu", igrača koji bi mijenjao Zajca i(li) Stojkovića.

Spominjao se Dor Peretz, veznjak Maccabija iz Tel Aviva, plavi su potvrdili da ga žele dovesti jer je ovaj 31-godišnjak slobodan, no to je propalo. Sa suprugom je odlučio ostati u Izraelu zbog malog djeteta. Dugo se već spominje Dani Rodriguez, ali ni tu nema dogovora s Barcelonom iako bi Rodriguez rado otišao. No, ima Dinamo posla i s pokušajima da zadrži Dominika Livakovića, možda i Bennacera... No, bit će posla i s odlascima, ne samo prekobrojnih već možda i nekakvog velikog transfera dođe li prava ponuda.