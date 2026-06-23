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NEVJEROJATAN PODATAK

Srušen povijesni rekord Svjetskih prvenstava: Ovakvu efikasnost bilo je teško očekivati

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Austria
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
23.06.2026.
u 21:35

Tih 139 golova palo je na 45 dosad dovršenih utakmica u grupnoj fazi, dok je u Brazilu trebalo 48 utakmica za 136 pogodaka

Pobjeda Portugala od 5:0 nad Uzbekistanom u drugom kolu skupine K Svjetskog prvenstva ušla je u povijest najvećeg svjetskog nogometnog natjecanja. Tih pet golova dovelo je konto zabijenih pogodaka u grupnoj fazi na ovom Mundijalu na čak 139 što je za tri više od dosad najefikasnije grupne faze, one na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. Ono što najviše upada u oko jest što posljednje kolo natjecanja po skupinama na ovoj svjetskoj smotri nije ni počelo.

Tih 139 golova palo je na 45 dosad dovršenih utakmica u grupnoj fazi, dok je u Brazilu trebalo 48 utakmica za 136 pogodaka. Taj rekord zasigurno će se još debelo popraviti jer do kraja grupne faze ostalo je još čak 27 utakmica.

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Ono što najviše upada u oči jest efikasnot reprezentacija na ovom prvenstvu. Prosjek zabijenih golova na utakmicama je nestvarnih 3.09, dok je na prvenstvu u Brazilu padalo 2.83 pogodaka po utakmici u grupnoj fazi. Naravno, ta efikasnost ima puno veze i s proširenim formatom na 48 reprezentacija pa su se na Mundijal plasirale i neke slabije reprezentacije koje primaju puno golova.

S obzirom na velik broj pogodaka na svakoj utakmici i sjajnu formu igrača, ne čini se nemogućim ni da bude srušen rekord po broju golova koje je jedan igrač zabio na istom prvenstvu. Francuz Just Fontaine zabio je čak 13 na Svjetskom prvenstvu 1958. Prvi strijelac ovog Mundijala zasad je Lionel Messi s pet pogodaka iz dvije utakmice.
Ključne riječi
golovi rekord SP 2026.

Komentara 1

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SE
senior12
22:10 23.06.2026.

To zapravo govori o lošoj kvaliteti reprezentacija, koje nikad nebi igrale na SPu da se format natjecanja nije proširio sa 32 na 48 momčadi. Nije baš za pohvalu.

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