SLAVLJE KRALJEVA

Vinicius s golčinom donio pobjedu Realu u ludom gradskom derbiju protiv Atletica

22.03.2026.
u 23:14

Real je time ponovno spustio zaostatak u odnosu na vodeću Barcelonu, ima četiri boda manje. Atletico je na četvrtom mjestu te ima bod manje od trećeg Villarreala

Nogometaši madridskog Reala pobijedili su s 3-2 velikog gradskog rivala Atletico na Santiago Bernabeu stadionu, u posljednjem susretu 29. kola španjolske La Lige.

Real je time ponovno spustio zaostatak u odnosu na vodeću Barcelonu, ima četiri boda manje. Atletico je na četvrtom mjestu te ima bod manje od trećeg Villarreala.

Utakmica je žestoko počela i u uvodnim minutama je svaka momčad imala po jednu sjajnu priliku. Prvo je Valverde naciljao okvir vrata, dok je uzvratio Llorente, ali je njegov udarac odlično obranio vratar Reala Lunin.

Atletico je poveo u 33. minuti nakon vrlo lijepe akcije, a na samom kraju je Simeone lucidno petom ostavio loptu za Lookmana koji je iz blizine spretno zabio za slavlje gostiju.

Real je rezultat brzopotezno preokrenuo na startu drugog poluvremena. Prvo je dosuđen jedanaesterac, a Vinicius Junior je u 52. minuti pogodio za 1-1, dok je u 55. grubo pogriješio Jimenez, a Valverde je bio nemilosrdni egzekutor za 2-1. Ta su dva pogotka samo rasplamsala sjajnu utakmicu u Madridu te najavila još brojna događanja do samog kraja.

U 66. minuti fantastičan je pogodak za 2-2 postigao Molina. Odapeo je iskosa s 30 metara, a lopta je strelovito odsjela u suprotnim rašljama za novo slavlje navijača Atletica. No, nije Atletico dugo uživao u tom rezultatu jer je Real vratio vodstvo u 72. minuti kada je drugi gol na susretu dao Brazilac Vinicius Junior.

Pet minuta kasnije domaćin je ostao s igračem manje zbog grubog starta Valverdea, a samo nekoliko trenutaka poslije Atletico je bio milimetrima blizu novog izjednačenja i 3-3, ali je Alvarez pogodio okvir vrata.

Napadao je Atletico i pokušavao sve do kraja osvojiti barem bod, ali Real je uspio odbiti te nalete i sačuvati pobjedu u svojim rukama.


