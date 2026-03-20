Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 232
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EUROLIGA

Mario Hezonja promašio tricu za pobjedu Reala u Kaunasu

Euroleague - Real Madrid v FC Barcelona
Acero/AlterPhotos/ABACA/ABACA
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
20.03.2026.
u 21:15

Real je sada na omjeru pobjeda i poraza 20-12, a Žalgiris na 18-14

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja sa 18 koševa bio je najbolji strijelac madridskog Reala, ali je i promašio tricu za pobjedu u 85-87 porazu na gostovanju kod Žalgirisa u Kaunasu u susretu 32. kola Eurolige.

Hezonja je za 25:00 provedenih u igri šutirao 7-16 za dva i 1-5 za tricu dok je s linije slobodnih bacanja imao polovičan učinak 1-2. Tomu je dodao i pet skokova.

Kod Žalgirisa najefikasniji je bio Syvain Francisco sa 20 ubačaja.

Real je sada na omjeru pobjeda i poraza 20-12, a Žalgiris na 18-14.
Ključne riječi
Real Madrid Mario Hezonja Euroliga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!