Mario Hezonja promašio tricu za pobjedu Reala u Kaunasu

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja sa 18 koševa bio je najbolji strijelac madridskog Reala, ali je i promašio tricu za pobjedu u 85-87 porazu na gostovanju kod Žalgirisa u Kaunasu u susretu 32. kola Eurolige.

Hezonja je za 25:00 provedenih u igri šutirao 7-16 za dva i 1-5 za tricu dok je s linije slobodnih bacanja imao polovičan učinak 1-2. Tomu je dodao i pet skokova.

Kod Žalgirisa najefikasniji je bio Syvain Francisco sa 20 ubačaja.

Real je sada na omjeru pobjeda i poraza 20-12, a Žalgiris na 18-14.