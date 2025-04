VIDEO Stanišić u naletu bijesa izgubio živce, odgurnuo je sakupljača lopte i srušio ga

U polufinalu Lige prvaka ove godine igrat će Barcelona i Inter, te Arsenal i PSG. Real nije uspio nadoknaditi zaostatak od 0:3 iz prve utakmice s Arsenalom. Poraženi su i u uzvratu na Santiago Bernabeu (1:2). Saka se iskupio za promašeni jedanaesterac iz 13. minute i u 65. poentirao za 1:0. Dvije minute kasnije poravnao je Vinicius, a konačan omjer postavio je Martinelli u 93. minuti. Luka Modrić igrao je od 74. minute.

Puno dramatičnije bilo je u Milanu gdje je Inter remizirao (2:2) s Bayernom i prošao dalje ukupnim rezultatom 4:3. Za Bayern su zabili Kane (54.) i Dier (76.), a za Inter Martinez (58.) i Pavard (61.). Potkraj utakmice, dok je Bayern tražio priliku za njihov treći pogodak i ukupno izjednačenje rezultata, živce je do kraja izgubio hrvatski nogometni reprezentativac Josip Stanišić. On je u pokušaju da dođe do jedne lopte izvan terena, odgurnuo jednog sakupljača lopti. Tražio ga je loptu, a kad ju je ovaj bacio dalje od njega, zaletio se u njega i gurnuo ga. Cijela klupa Intera odmah je skočila na Stanišića, ali igra je bila brzo nastavljena dalje.

Sve je u Madridu sinoć bilo na strani londonske momčadi. Ugasila se mistika koju Real sve ove godine uživa u Ligi prvaka. Za novi, povijesni doseg ipak im je nedostajala kvaliteta koju ovaj Real, čini se, ne posjeduje. A Topnici 703 dana nisu izgubili utakmicu s tri pogotka razlike. Ta tradicija bit će nastavljena do daljnjega. Real je ove sezone primio 65 pogodaka, najviše pod vladavinom Carla Ancelottija. Inače, u povijesti Lige prvaka bilo je 48 slučajeva kada je neka momčad vodila s tri ili više pogodaka u prvoj utakmici završnice Lige prvaka, a ta razlika je preokrenuta samo u četiri navrata.

Prvi se puta to dogodilo u sezoni 2003/04., kada je Milan bio silno siguran da može proći Deportivo do polufinala nakon ugodne pobjede od 4:1 u prvoj utakmici na San Siru. Međutim, zadivljujuća igra španjolske momčadi na Riazoru donijela je Deportivu pobjedu od 4:0, ukupnu 5:4. Nije se ponovilo sve do 2016/17., kada je Barcelona izvela senzaciju i jedini put u povijesti nadoknadila zaostatak od četiri pogotka. PSG je pomeo Barcelonu 4:0 u prvoj utakmici osmine finala na Parku prinčeva. Barça je imala puno posla, ali i Lionela Messija i Neymara. Uzvrtat je bila nevjerojatna noć na Camp Nouu, s Barçom koja je slavila 6:1, ukupno 6:5.

Godinu dana kasnije, Barcelonina pobjeda 4:1 nad Romom u prvoj utakmici četvrtfinala na Camp Nou činila se rutinskom, iako je uključivala dva autopogotka Rome. Međutim, Talijani su slavili u Rimu 3:0 i prošli dalje zahvaljujući pravilu pogotka u gostima koje, kao što znamo, više ne postoji.