Navijači Dinama su zbog ovog čovjeka bijesni na Kovačevića, a sada bi mogli potpuno poludjeti

Dinamov trener Mario Kovačević našao se u nemilosti navijača iz više razloga, a jedan od tih je i Robert Mudražija koji očito više nije u njegovim planovima i već u zimskom prijelaznom roku može tražiti novog poslodavca. Mnogi pratitelji Dinama tražili su više minuta za ofenzivnog veznjaka, ali to se neće dogoditi što će izazvati novo negodovanje.

Veznjak koji je bačen na margine kluba sprema se na odlazak iz Maksimira, Mudražija je u ovoj sezoni skupio tek pet nastupa, uz samo jednu utakmicu u startnoj postavi, u Kupu protiv niželigaša Predavca. Zbog kratkih ulazaka s klupe, skupio je samo 39 minuta, a onda se ozlijedio i definitivno ispao iz svih kombinacija.

Mudražija bi tako po završetku jesenske polusezone mogao sjesti za stol s Igorom Štimcem, a jedan od scenarija koji je sve realniji i vodi ga u Mostar u redove tamošnjeg prvaka Zrinjskog. Zrinjski prati situaciju, želi ga dovesti, a vidjet ćemo želi li to i Mudražija.

Rođeni Zagrepčanin je ovog ljeta stigao u Dinamo iz Lokomotive za 500.000 eura. Dolazio je kao jedan od hit igrača HNL-a, čovjek koji bi trebao unijeti svježinu i energiju, a navijači su ga dočekali s velikim očekivanjima. Međutim, kod Kovačevića se nije uspio nametnuti i sada će morati okrenuti novu stranicu u karijeri.