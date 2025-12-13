FOTO Tko je supruga Davora Gopca? U braku su 30 godina, a pamtimo je i iz provokativnog spota
Davor Gobac (61), frontmen Psihomodo popa i neizostavan dio hrvatske glazbene scene više od četiri desetljeća, dodatno je osvojio srca publike kao mentor i član žirija u showu 'The Voice Kids Hrvatska'.
S baletnim predstavama gostovala je diljem svijeta, a tijekom angažmana u HNK plesala je u gotovo svim naslovima na repertoaru. Koreografirala je i balet 'Bez prtljage', koji je dvije sezone bio dio predstave 'Tko je ugasio svjetlo' u HNK.
Njihov sin Vili rođen je iste godine kada su se vjenčali, a i on je krenuo očevim glazbenim putem. Nakon što je diplomirao na Akademiji dramskih umjetnosti, sa svojim bendom Donkey Hot nastupa diljem Hrvatske.