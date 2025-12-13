FOTO Tko je supruga Davora Gopca? U braku su 30 godina, a pamtimo je i iz provokativnog spota

Davor Gobac (61), frontmen Psihomodo popa i neizostavan dio hrvatske glazbene scene više od četiri desetljeća, dodatno je osvojio srca publike kao mentor i član žirija u showu 'The Voice Kids Hrvatska'.
Foto: Marin Tironi/PIXSELL
Unatoč dugogodišnjoj prisutnosti na sceni, uspješno je sačuvao svoju privatnost, zbog čega mnogi ne znaju tko je njegova supruga.
Foto: Sinisa Hancic
Gobac je više od tri desetljeća u braku s koreografkinjom i nekadašnjom članicom baletnog ansambla HNK, Deanom Gobac, no rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Nakon baletne karijere, Deana je upisala studij lingvistike i komparativne književnosti, a danas je i članica Stručnog povjerenstva Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
S baletnim predstavama gostovala je diljem svijeta, a tijekom angažmana u HNK plesala je u gotovo svim naslovima na repertoaru. Koreografirala je i balet 'Bez prtljage', koji je dvije sezone bio dio predstave 'Tko je ugasio svjetlo' u HNK.
Foto: Sinisa Hancic
Zanimljivo je da je glumila i atraktivnu liječnicu u spotu Psihomodo popa za pjesmu 'Trotl Boy' iz 1991. godine. Deana je rođena Zadranka, a Gobac ju je upoznao preko prijatelja.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Priča kaže da ju je pri prvom susretu zamolio da mu posudi crvenu majicu s mačkom Silvestrom za nastup te uzeo njezin broj telefona kako bi joj je vratio – ostalo je povijest.
Foto: galoicju
Njihov sin Vili rođen je iste godine kada su se vjenčali, a i on je krenuo očevim glazbenim putem. Nakon što je diplomirao na Akademiji dramskih umjetnosti, sa svojim bendom Donkey Hot nastupa diljem Hrvatske.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Osim zajedničke ljubavi prema umjetnosti, otac i sin dijele i prepoznatljiv smisao za humor.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
