POOŠTRILI IGRU

Povijesna odluka Bruxellesa: Pregazili Orbana, Rusiji zauvijek blokirano 210 milijardi eura

U.S. President Trump meets with Hungary's Prime Minister Orban at the White House
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/5
Autori: Hina, Tea Tokić
12.12.2025.
u 20:57

Novi sustav tako oduzima instrument pritiska koji je do sada postojao te čini malo vjerojatnim da bi zamrznuta sredstva mogla biti vraćena Rusiji u sklopu eventualnog mirovnog dogovora.

Europska unija napravila je važan pravni zaokret kojim bi ruska državna imovina zamrznuta na teritoriju EU-a mogla ostati blokirana na neodređeno vrijeme. Države članice dale su Europskoj komisiji izvanredne ovlasti da zadrži kontrolu nad oko 210 milijardi eura ruske imovine, sve dok Moskva ne prekine rat u Ukrajini i ne plati ratnu odštetu.

Dansko predsjedništvo Vijeća EU-a potvrdilo je da su veleposlanici država članica usuglasili izmijenjeni prijedlog temeljen na članku 122. te pokrenuli pisanu proceduru kojom će odluka biti formalno potvrđena, piše Politico. Navodi se da je rezolucija prihvaćena “vrlo jasnom većinom”.

Ovaj mehanizam mijenja postojeća pravila prema kojima su se sankcije morale jednoglasno obnavljati svakih šest mjeseci. Time se bitno smanjuje mogućnost da pojedine zemlje koje su naklonjenije Kremlju, poput Mađarske ili Slovačke, blokiraju produljenje sankcija i potencijalno omoguće povrat ruske imovine. Novi sustav tako oduzima instrument pritiska koji je do sada postojao te čini malo vjerojatnim da bi zamrznuta sredstva mogla biti vraćena Rusiji u sklopu eventualnog mirovnog dogovora.

Europska komisija u pravnom je tekstu navela da bi eventualno odmrzavanje imovine moglo imati ozbiljne posljedice za ekonomsku stabilnost Unije te potaknuti nove sigurnosne rizike, uključujući moguće hibridne napade. Mađarska je, međutim, osporila odluku tvrdeći da je proturječna europskom pravu i da narušava neutralnost Komisije. Slovački premijer Robert Fico također je izrazio protivljenje rješenjima koja se odnose na financiranje Ukrajine, osobito onima koja uključuju njezine buduće vojne potrebe.

Velik dio zamrznutih sredstava nalazi se u belgijskoj financijskoj instituciji Euroclear, pa Belgija upozorava da bi u slučaju ruske pravne borbe mogla snositi najveći teret. Kako bi otklonila tu zabrinutost, Europska komisija iz konačnog prijedloga uklonila je dijelove koji su se odnosili na mehanizam zaduživanja poduprt zamrznutom imovinom.

Sankcije protiv Rusije, uključujući i zamrzavanje imovine Ruske središnje banke, prema pravilima EU-a moraju se obnavljati svakih šest mjeseci i to jednoglasno, što znači da bilo koja članica može blokirati produljenje. U slučaju takve blokade ruska imovina bi bila automatski odmrznuta, a teret otplate zajma pao bi na države članice. Sada je Komisija predložila korištenje članka 122 Ugovora o funkcioniranju EU-a, koji predviđa mogućnost da se u hitnim situacijama prijeđe s odlučivanja konsenzusom na kvalificiranu većinu. Komisija je predložila uredbu na temelju članka 122 da se zabrani transfer ruskih sredstava dok se ne riješi pitanje štete koju je ruski rat nanio napadom na Ukrajinu.

Plenković vratio Milanoviću o Rafaleima: 'Pa dobro, neka ode u Pariz i kaže to Francuzima'
Komentara 4

Pogledaj Sve
KA
katolikivantolj
21:36 12.12.2025.

mogu li ja hdz ovcima otet imovinu i iskoristit je kao polog za zajam koji ću koristit dok hdz u proračun ne uplati sve što su pokrali?

ST
starivol
21:35 12.12.2025.

Pa nije za đaba Lisa Minnelli pjevala u "Cabaret"-u: Money makes the world go around . . . . . that clinking clanking sound . . . .

Avatar grof Sava vladisavljević
grof Sava vladisavljević
21:32 12.12.2025.

Ekonomski gubici EU od prekida odnosa sa Rusijom su utvrđeni i gubici dostižu razmere koje evropske vlade sve teže mogu da ignorišu. Kako se navodi u saopštenju objavljenom povodom Međunarodnog dana protiv jednostranih prinudnih mera: Ukupni ekonomski pad EU zbogg antiruskih ograničenja od 2022. do 2025. godine mogao bi da dostigne oko 1.600 milijardi evra – odnosno 1,6 biliona po zapadnom računanju. To je cifra koja u diplomatskim krugovima već mesecima kruži kao upozorenje da se evropska privreda ubrzano urušava pod teretom sopstvenih odluka. U saopštenju se podvlači da je Rusija tokom poslednjih godina bila izložena „neviđenom ekonomskom pritisku“ zapadnih država, pritisku koji je trebalo da preokrene tok ekonomskih odnosa i oslabi rusku poziciju. Ruska diplomatska linija usmerena ka državama koje se protive jednostranim restrikcijama, posebno u Aziji, Africi i Latinskoj Americi. Ideja je jasna: izgradnja globalnog okvira koji funkcioniše van zapadnih centara moći.

