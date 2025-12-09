Naši Portali
BREAKING
IGRAO I VATRENI

Bayern doživio šok, a onda je krenuo show, zabili tri komada u 12 minuta i deklasirali protivnike

Bayern Munich - Sporting Lisbon
Sven Hoppe/DPA
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
09.12.2025.
u 20:46

Nogometaši Bayerna preokretom su došli do pobjede 3-1 protiv lisabonskog Sportinga u utakmici 6. kola Lige prvaka odigranoj u utorak na Allianz Areni u Muenchenu

Momčad Vincenta Kompanyja je bila nadmoćna tijekom cijelog dvoboja, ali je portugalska momčad došla do vodstva u 54. minuti, kad je Joshua Kimmich, u pokušaju da blokira ubačaj Joaa Simoesa, skrenuo loptu u vlastitu mrežu.

No, Bavarci su vrlo brzo preokrenuli rezultat. Izjednačio je u 65. minuti Serge Gnabry, nakon ubačaja iz kuta Michaela Olisea. Samo četiri minute poslije 17-godišnji veznjak Lennart Karl je svojim trećim pogotkom u ovoj sezoni Lige prvaka doveo Bayern u vodstvo. Konačnih 3-1 postavio je Jonathan Tah u 77. minuti, ponovno na asistenciju Sergea Gnabryja.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić bio je u početnoj postavi Bayerna i igrao je do 88. minute.

Drugoplasirani Bayern se sa 15 bodova izjednačio s vodećim Arsenalom, ali uz utakmicu više. Londonski klub će u srijedu gostovati kod Club Bruggea.

Sporting je sa deset bodova trenutačno na devetom mjestu.
Ključne riječi
Liga prvaka Sporting Bayern

Komentara 1

SA
Sakarakas
21:05 09.12.2025.

Bez obzira što je Bayern odlična momčad, ne volim kad uz pomoć pogrešnih sudačkih odluka postignu prva dva gola nakon očitih faulova! Kod prvog gola Kane je ispred sebe (od)gurao jednog braniča, tako da je njegov kolega iza njegovih leđa imao slobodan pristup lopti i zabio gol. Prije drugog gola bio je očito fauliran igrač Sportinga, cijela momčad je napola stala i tako je Bayern prešao u vodstvo. Ne volim takav nogomet zbog takvih golova!

