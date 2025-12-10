'To je skandalozno': Legenda nezadovoljna zbog odluke koja je podijelila javnost

Velika pobjeda Liverpoola na gostovanju kod Intera (1:0) u Ligi prvaka ostat će u sjeni kontroverznog trenutka iz 88. minute koji je izravno odlučio pobjednika. Njemački sudac Felix Zwayer, nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke, pokazao je na bijelu točku zbog laganog povlačenja dresa Alessandra Bastonija na Florianu Wirtzu. Dominik Szoboszlai bio je precizan i donio Redsima tri boda koja im život znače, s obzirom na krizu rezultata i javni sukob trenera Arnea Slota i prve zvijezde Mohameda Salaha, koji nije ni doputovao u Milano. Igrači Intera bili su bijesni, okruživši suca nakon posljednjeg zvižduka, smatrajući da takav kontakt nije bio dovoljan za najstrožu kaznu u tako važnoj utakmici.

Ogorčenje se prelilo i u izjave nakon susreta, a igrači talijanskog prvaka nisu birali riječi. "Razočarani smo, ljutiti, od svega pomalo. Ako se za ovakve stvari budu sudili jedanaesterci, onda će svaka situacija biti penal", poručio je veznjak Intera Piotr Zielinski. S njim se složio i branič Manuel Akanji, koji je bio još izravniji u svojoj ocjeni. "Povukao ga je za dres, ali prestrogo je zbog toga suditi jedanaesterac. Kada gledate situaciju u usporenoj snimci, sve izgleda gore nego što je bilo. Ovo je jedan od najstrože dosuđenih jedanaesteraca koje sam vidio. Iskreno, to nije jedanaesterac", ustvrdio je stoper Intera. Video pogledajte OVDJE.

Zanimljivo je da su čak i igrači Liverpoola priznali kako je odluka bila u najmanju ruku upitna. "Jedanaesterac je izgledao mekano, ali takav bi se prekršaj sudio bilo gdje drugdje na terenu", diplomatski je prokomentirao Andy Robertson. Kapetan Virgil van Dijk prvo je izjavio da je kazneni udarac bio čist, no nakon što je pogledao snimku, promijenio je mišljenje: "Zapravo... uf... Recimo ovako: sudac ga je dosudio. Ali naš gol u prvom poluvremenu neopravdano je poništen, tako da je na kraju u redu."

S Van Dijkovom ocjenom o poništenom golu ne bi se složio legendarni talijanski trener Fabio Capello, koji je sudačku odluku nazvao skandaloznom. "Ovo je skandalozan penal. Uopće ne razumijem zašto je VAR morao intervenirati kad je sudac sve vidio, očitu simulaciju i bacanje na tlo. Postavili su presedan i to je sramotno", grmio je Capello, koji je kritizirao i dugu provjeru kod poništenog gola Ibrahime Konatea u 37. minuti zbog igranja rukom Huga Ekitikea. Na kraju, Inter je ostao bez bodova u još jednoj velikoj utakmici, produbivši krizu u dvobojima s najvećim europskim klubovima, dok je Liverpoolu ova pobjeda donijela prijeko potreban mir u turbulentnom razdoblju.