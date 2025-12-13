Hrvat igra za nagradu od 6 milijuna eura, navijač popije 11 piva po meču, a turnir prate milijuni ljudi

Teško je Amerikancu odraslom na bejzbolu ili prosječnom Europljaninu naviknutom na nogometnu groznicu objasniti fenomen koji se svake godine događa u sjevernom Londonu. Čim izađete iz taksija pred palačom Alexandra, poznatijom kao Ally Pally, ulazite u paralelni svemir. Rijeke ljudi u kostimima Miniona, redovnica, Oompa Loompa ili likova iz Super Marija slijevaju se prema ulazu, pjevajući i skandirajući. Zrak miriše na proliveno pivo i brzu hranu, a buka je zaglušujuća. Ovo je PDC Svjetsko prvenstvo u pikadu, događaj za koji se deseci tisuća ulaznica rasprodaju u nekoliko minuta i koji je postao sinonim za blagdansko razdoblje u Velikoj Britaniji. Dvorana s dugim stolovima, nalik onoj iz Hogwartsa, ispunjena je do posljednjeg mjesta, a procjenjuje se da prosječan posjetitelj tijekom jedne sesije popije nevjerojatnih 11 piva.

Rekordnih 4,8 milijuna gledatelja

Sama pozornica ove predstave, U, ima povijest jednako dramatičnu kao i mečevi koji se na njoj odigravaju. Otvorena 1873. godine kao "palača naroda", izgorjela je do temelja samo 16 dana kasnije. Brzo je obnovljena i od tada je svjedočila svemu: bila je dom prvog televizijskog prijenosa BBC-ja, izbjeglički kamp za Belgijance i Nizozemce te internacijski logor za Nijemce i Austrijance tijekom Prvog svjetskog rata. U Drugom svjetskom ratu njezina je oprema korištena za ometanje navigacijskih sustava njemačkih bombardera. Preživjela je još jedan veliki požar 1980. i ponovno je uskrsnula, postavši dom koncertima bendova poput The Rolling Stonesa i Led Zeppelina. Od 2008. godine, ova povijesna zgrada postala je hram pikada

Spektakl s nagradnim fondom od gotovo šest milijuna eura djelo je jednog čovjeka – legendarnog sportskog promotora Barryja Hearna. On je prepoznao potencijal u onome što je nazvao "golfom radničke klase" i primijenio svoju formulu uspjeha: stvorio je heroje. Svaki igrač dobio je nadimak, prepoznatljivu uniformu i ulaznu pjesmu, pretvarajući natjecatelje u zvijezde nalik onima iz profesionalnog hrvanja. Mečevi više nisu bili samo natjecanje, već bitke između likova kao što su "The Iceman", "Snakebite" i "The Rockstar". Hearnova vizija stvorila je televizijski proizvod koji je postao nezaobilazan, a finale turnira 2024. godine pratilo je rekordnih 4,8 milijuna gledatelja samo na Sky Sportsu.

Naslov ove godine brani Luke Littler, tinejdžer iz Warringtona koji se pojavio na sceni 2024. kao 16-godišnjak i zaludio svijet a sa 17 godina i 347 dana, Littler je u finalu 2025. pobijedio Michaela van Gerwena i postao najmlađi svjetski prvak u povijesti. Njegov put pratile su priče o ljubavi prema kebabu, koji je jeo nakon svake pobjede, i priznanju da dnevno vježba tek tridesetak minuta, radije provodeći vrijeme igrajući Xbox. Pikado groznica nije zaobišla ni Hrvatsku, koja je posljednjih godina imala svoje predstavnike na najvećoj svjetskoj pozornici. Boris Krčmar ispisao je povijest plasmanom u šesnaestinu finala. Boris Krčmar osigurao je svoj šesti nastup na najprestižnijem svjetskom turniru pobjedom na istočnoeuropskim kvalifikacijama, gdje je u napetom i potpuno hrvatskom finalu svladao Tomislava Rosandića. Njegova povijest na PDC Svjetskom prvenstvu počinje davne 2011. godine, kada je u pretkolu tijesno izgubio od Danca Pera Laursena. Nakon toga uslijedila je duga pauza, sve do povratka 2021. godine. Od tada je redovit sudionik. Krčmar će svoj put u Londonu započeti danas, kada će u provm kolu igrati protiv Engleza Luke Woodhousea.

Panini lansirao album

Po prvi put u svojoj bogatoj povijesti, Panini je lansirao prvu službenu kolekciju sličica za svjetsko prvenstvo u pikadu. Album sadrži ukupno 312 sličica, no ne radi se samo o klasičnim portretima igrača. Panini je uložio dodatan trud kako bi iskustvo sakupljanja učinio što uzbudljivijim, uvodeći posebne sličice izrađene od različitih materijala. Među njima se ističu "rainbow foil" sličice koje se prelijevaju u duginim bojama i daju posebnu vrijednost svakom pronađenom primjerku, kao i inovativne "kiss-cut" sličice. Kolekcija je tematski podijeljena u nekoliko intrigantnih kategorija koje slave povijest i sadašnjost ovog sporta. Tako će sakupljači moći popunjavati stranice posvećene svjetskim prvacima, prisjećati se najvećih trenutaka uz kategoriju Heroji, odati počast velikanima u sekciji Legende te otkriti buduće zvijezde kroz kategoriju Igrači na koje treba obratiti pažnju ("Ones to Watch").

Sam album, otisnut je na 48 stranica. Svaka stranica ispunjena je detaljnim činjenicama i statistikama koje fanovima pružaju dublji uvid u živote i karijere njihovih omiljenih igrača. Pored standardnih informacija, album otkriva i one sitne, ali važne detalje koji čine srž pikado kulture: nadimke po kojima su igrači poznati, njihove rodne gradove, pa čak i glazbu koja svira prilikom njihovog izlaska na pozornicu, a koja je postala zaštitni znak svakog natjecatelja.