Neugodno otkriće za Kijev: Procurile nove brojke, Rusija turbo ubrzala proizvodnju borbenih aviona

Ukrajinski izvori navode da je ruska obrambena industrija tijekom 2025. godine isporučila otprilike 14 borbenih bombardera Su-34 i oko 10 lovaca Su-35S svojim oružanim snagama. Time je dodatno proširena taktička zrakoplovna komponenta Moskve dok rat ulazi u četvrtu godinu.

Prema dostupnim procjenama, novi zrakoplovi omogućuju Rusiji povećanje pritiska na Ukrajinu kroz češću uporabu vođenog zrak-zemlja naoružanja te jačanje zračne zaštite za operacije uz liniju bojišta. Su-34, koji proizvodi Sukhoijev projektni biro i koristi ga rusko Ratno zrakoplovstvo, dvomotorni je udarni avion namijenjen lansiranju kliznih bombi i drugih preciznih ubojitih sredstava s odstojanja. Su-35S predstavlja najmoderniji serijski proizvedeni ruski lovac za postizanje prevlasti u zraku.

Ove nove isporuke omogućuju Rusiji češće izvođenje udara iz vlastitog zračnog prostora, gdje je Ukrajina i dalje ograničena u korištenju projektila dobivenih od partnera. Takva ograničenja smanjuju ukrajinsku sposobnost napadanja ruskih zračnih baza, što Moskvi olakšava održavanje letjelica bliže bojišnici.

Ukrajinski analitičari primjećuju i promjenu u obrascu ruskih gubitaka tijekom 2025. godine. Dok su ranije u ratu ruski borbeni avioni mahom stradavali zbog ukrajinske protuzračne obrane ili su bili uništeni u napadima na aerodrome, najnoviji podaci ukazuju na to da su ovogodišnji gubici većinom posljedica neborbenih uzroka, tehničkih kvarova i pogrešaka pilota. Ranije izvješće otvorenih izvora, poput Oryxa, bilježilo je da je Ukrajina od početka invazije uništila “najmanje 41 Su-34 i 8 Su-35S”, uglavnom u prvim fazama rata.

Analitičari ovakvu promjenu objašnjavaju kombinacijom dvaju faktora: povećanom ruskom uporabom dalekometnog vođenog naoružanja, koje smanjuje izloženost ukrajinskoj protuzračnoj obrani, te vanjskim ograničenjima Ukrajine pri uporabi zapadnih projektila protiv ciljeva unutar Rusije. Takvi uvjeti, tvrde stručnjaci, omogućuju Rusiji da zadrži veći broj letjelica izvan dometa ukrajinske vatre, ali istodobno otkrivaju slabosti u tehničkoj spremnosti ruskih zrakoplovnih postrojbi.

U ovom kontekstu, Defense Blog ističe da ruska sposobnost isporuke novih Su-34 i Su-35S zrakoplova u ovoj količini sugerira da njezin obrambeni sektor još uvijek uspijeva nadomještati gubitke, premda često uz korištenje pojednostavljenih ili tehnološki reduciranih podsustava zbog sankcija. Unatoč tim ograničenjima, dodatni avioni povećavaju ruski kapacitet za pojačane udare i jaču zračnu potporu, osobito na područjima gdje klizne bombe imaju presudnu ulogu.

S bojišta stižu i izjave ukrajinskih jedinica koje navode nastavak intenzivnog bombardiranja kliznim bombama lansiranim sa Su-34 bombardera, i to izvan dometa većine ukrajinskih protuzračnih sustava. Rusi ovim taktikama ciljaju koncentracije ukrajinskih snaga, logističke točke i utvrđene položaje, održavajući kontinuirani pritisak na nekoliko dionica fronte.