BREAKING
ODMAH JE DJELOVAO

VIDEO Pogledajte asistenciju Ivana Perišića. Briljantan potez vatrenog, ali bilo je prekasno...

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Phil Noble/REUTERS
Autor
Željko Janković
09.12.2025.
u 23:17

Petar Sučić odigrao je desetak minuta u Interovom 0:1 porazu protiv Liverpoola. Pašalić s Atalantom svladao Chelsea (2:1)

Josip Stanišić jedini je hrvatski reprezentativac koji je sinoć bio u udarnoj postavi svoje momčadi u Ligi prvaka. Stanišić je zamijenjen u 88. minuti utakmice u kojoj je njegov Bayern slavio kod kuće protiv Sportinga (3:1). Portugalci su u 54. minuti poveli nakon što je Kimmich postigao autogol. No, Bayern je okrenuo sve u svega 12 minuta. Najprije je Serge Gnabry poravnao rezultat u 65. minuti, na asistenciju Olisea. Četiri minute kasnije Bavarce je u vodstvo doveo Lennart Karl, a u 77. je minuti Jonathan Tah postavio konačan omjer. PSV je kod kuće izgubio 2:3 protiv Atletico Madrida, a Ivan Perišić ušao je u 81. minuti susreta i upisao asistenciju. Perišićevu asistenciju pogledajte OVDJE.

Naravno, najviše pažnje šestog kola Lige prvaka privukao je milanski sraz Intera i Liverpoola. Pobjedu (1:0) gostima je donio Dominik Szoboszlai pogotkom s bijele točke u 88. minuti. Bio je to Liverpoolov četvrti posjet San Siru u četiri godine, a pobijedili su sva četiri puta. Prvi je to Interov domaći poraz u Ligi prvaka nakon 18 utakmica! Velik dio fokusa prije utakmice bio je na Mohamedu Salahu, ali bila je to ključna večer za Liverpool. S 12 bodova u pet utakmica, sada su u zoni koja im jamči plasman u nokaut fazu, a s obzirom na to da ih u siječnju očekuje gostovanje kod Marseillea, pobjeda je sigurno smirila tenzije oko kluba. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić u igru je za Inter ušao u 83. minuti.

Mario Pašalić ušao je u 88. minuti za Atalantu koja je preokretom kod kuće svladala Chelsea (2:1). Englezi su poveli u 25. minuti kada je pogodak postigao João Pedro. Portugalac je tako postao deveti igrač Chelseaja koji je ove sezone postigao pogodak u Ligi prvaka. No, u 55. je minuti Gianluca Scamacca poravnao rezultat, a pobjedu Atalanti donio je Charles De Ketelaere u 83. minuti.

Ansgar Knauff dugo će pamtiti utakmicu u Barceloni. Napadač Eintrachta iz Frankfurta postigao je vodeći pogodak za svoju momčad u 21. minuti. Bio je to prvi pogodak njemačke momčadi u ovom elitnom klupskom natjecanju nakon 283 minute. Inače, Eintracht jek jednom pobijedio u Ligi prvaka ove sezone, a na tom su učinku ostali i nakon sinoćnje utakmice. Dvama pogocima Julesa Koundéa u samo tri minute (50. i 53.), Barcelona je okrenula omjer u svoju korist.

Ključne riječi
Liga prvaka PSV Ivan Perišić

