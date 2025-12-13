Naši Portali
BREAKING
PODCIJENILI NAS

Bahati Englezi bezobrazno omalovažili Hrvatsku prije SP-a, neće vjerovati što pišu o vatrenima

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.12.2025.
u 08:27

Dva velika rivala igrat će u prvom kolu SP iduće godine, a engleski mediji već su uvjereni kako će vatreni glatko izgubiti u srazu protiv tri lava

Hrvatska nogometna reprezentacija i Engleska ponovno će se susreti na velikom natjecanju nakon Eura 2021 i nezaboravnog polufinala SP-a 2018. Dva velika rivala igrat će u prvom kolu SP iduće godine, a engleski mediji već su uvjereni kako će vatreni glatko izgubiti u srazu protiv tri lava.

- Brazil se muči s formom, zlatna generacija Belgije je prošlost, a Hrvatska je možda jednostavno prestara za još jedno čudo - navodi engleski portal Goal, koji analizira reprezentacije za koje postoje razlozi za brigu uoči svjetskog prvenstva iduće ljeta na sjevernoameričkom kontinentu. 

- Čini se da se ovdje priča bliži kraju. Hrvatska je godinama bila nogometna senzacija, momčad koja je nadmašivala sva očekivanja, a vrhunac je bio povijesni plasman u finale Svjetskog prvenstva 2018. godine - piše Goal. 

- Od tada su uspijevali ostati konkurentni na gotovo svakom velikom natjecanju, crpeći snagu iz kvalitete i ogromnog iskustva. Međutim, ta ista momčad sada je vrlo stara. Luka Modrić, nekadašnji arhitekt svih uspjeha, ima 40 godina, što dovoljno govori - zaključili su, ali nisu svjesni da bi im se ovo podcjenjivanje moglo obiti o glavu. 

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Avatar fidelio
fidelio
08:59 13.12.2025.

U teoriji bi nas trebali razvaliti po kvaliteti. U praksi se to pokazuje... bitno teže...

AN
AnimaTor
08:57 13.12.2025.

Što više Englezi podcjenjuju to je za nas bolje.Neće nas ozbiljno shvatitia onda se gubi utakmica.

CO
coska
09:02 13.12.2025.

Samo neka kake, dobiće po tamburi!

