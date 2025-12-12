Naši Portali
IVAN TEŽAK

Hrvat koji je trenirao Salaha brutalno iskren: 'Ne bih želio takvih 11 igrača u momčadi'

Liverpool Training - Monday December 8th
Tim Markland/PRESS ASSOCIATION
12.12.2025.
u 14:26

Egipćanin je bio je jednostavno premiran, a nogometna momčad uvijek zahtijeva i prisutnost ponekog “razbojnika, kaže Ivan Težak koji ga je trenirao u Baselu

Dok u Liverpoolu traje rat između trenera Arnea Slota i najveće zvijezde Redsa Mohameda Salaha, pronašli smo Hrvata koji je u nekada u Švicarskoj trenirao veliku egipatsku zvijezdu, jednoga od najvećih nogometaša današnjice. Naš čovjek u Baselu, prijatelj brojnih hrvatskih sportaša Ivan Težak, svojedobno bio je trener u Baselovoj momčadi do 21 godine, baš u vrijeme kada je Salah pristigao iz egipatskog kluba El Mokawloon iz Kaira, u rano ljeto 2012.

– Da, trenirao sam sada velikoga, tada maloga, anonimnoga Salaha – kazao nam je Težak, koji je bio pomoćni trener (Švicarci tu funkciju zovu Team Coach) mlade momčadi Basela dok je prvi trener bio Patrick Rahmen.

Težakova priča o Salahu ide ovako.

– Basel je u Egiptu imao skauta koji nas je upozorio na Salahov talent. Taj isti skaut poslao nam je i današnjega kasnijeg arsenalovca Elnenyja. U Egiptu je tada bilo prekinuto prvenstvo zbog tragedije u Port Saidu u kojoj su na stadionu poginule 74 osobe, pa je tada 20-godišnji Salah kao izrazito darovit nogometaš na naš poziv došao u Basel. Kratko ošišan, bez prepoznatljivih kovrča, fizički zapušten, izvan forme. Međutim, kad smo ga priključili mladoj momčadi, brzo smo uočili sve njegove vrline. Bio je neobično brz, izvrsne tehnike, majstorskih poteza... I naravno da to nije promaklo treneru prve momčadi Heiku Vogelu, koji ga je odmah poželio “preoteti” – prisjeća se Težak.

Kako ste doživjeli Salaha izvan terena?

– U Egiptu ostavio je obitelj i sigurno mu nije bilo lako punim žarom posvetiti se nogometu, u novoj sredini, tako daleko od kuće. Bio je jako povučen, nerazgovorljiv, nenametljiv i nepovjerljiv, ali izrazito dobroćudan. Zbog svoje blagosti i dobre naravi, i velikoga altruizma na terenu, bio je omiljen u svlačionici, a mi treneri znali smo komentirati kako ne bilo dobro u momčadi imati jedanaest Salaha. Bio je jednostavno premiran, a nogometna momčad uvijek zahtijeva i prisutnost ponekog “razbojnika” – ističe Težak, koji se sjeća kako je Salah od Basela u prvim mjesecima boravka u Švicarskoj tražio da dio njegovih primanja uplaćuje njegovoj obitelji u Egiptu.

Salahov uspon u Baselu, koji je za njega platio Egipćanima 2,5 milijuna eura, bio je strelovit. Već u prvoj sezoni (2012./2013.) nanizao je čak 50 nastupa i postigao deset pogodaka. Čim se u Baselu udomaćio, Salah je u Švicarsku iz Egipta doveo svoju zaručnicu Magi. Ona je bila njegova školska ljubav iz egipatske Gharbije, a vjenčali su se u prosincu 2013. godine u Egiptu. Imaju dvije kćeri, Makku i Kayan. Salah se u Baselu zadržao godinu i pol. U siječnju 2013. godine kupio ga je Chelsea za 16,5 milijuna eura.

– Premda je još bilo prerano za njegov odlazak, Basel nije želio zadržavati Salaha. Ne samo zbog odštete koju su Englezi bili spremni platiti, nego i zbog Salahove ambicije koju nismo imali pravo sputavati. Pustili smo ga u Chelsea iako on u tom trenutku još nije bio sazrio za takav iskorak. Najbolji potez povukao je tek kada je otišao na posudbu u Fiorentinu te se i ondje afirmirao – zaključio je Ivan Težak.
