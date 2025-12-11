Joško Gvardiol je hit nakon Reala: 'Taj dečko je u Madridu bio nevjerojatan, kolosalan!'

Momčad Pepa Guardiole stigla je do velike pobjede u Ligi prvaka svladavši Real Madrid na njegovom terenu rezultatom 2:1. Iako je "Kraljevski klub" poveo golom Rodryga u 28. minuti, "Građani" su pokazali karakter i preokrenuli rezultat do poluvremena. Prvo je Nico O'Reilly izjednačio u 35. minuti, da bi Erling Haaland iz kaznenog udarca u 43. minuti postavio konačan rezultat. Pobjeda je Cityju donijela važne bodove u grupnoj fazi natjecanja, no nakon susreta u središtu pozornosti engleskih medija našao se upravo hrvatski branič Joško Gvardiol, čija je izvedba ocijenjena kao ključna za trijumf.

Unatoč tome što je, prema mišljenju nekih analitičara, imao nešto nesigurniji ulazak u utakmicu, Gvardiol je pokazao mentalnu snagu i izrastao u jednog od junaka susreta. Posebno su ga istaknuli novinari Daily Maila, koji su njegovu igru ocijenili s visokih 8/10, opisavši ga kao "kolosalnog" u završnici utakmice. "Nakon početne pogreške kod poništenog penala, smirio se i konzistentno se suprotstavljao svemu što je bačeno na njega. Bio je kolosalan u kasnoj fazi utakmice", stoji u njihovoj analizi. Sličnu ocjenu (8/10) dobio je i od portala ManCity.News, koji je naglasio njegovu obrambenu čvrstinu i opasnost koju predstavlja u prekidima.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegov najveći doprinos pobjedi dogodio se kod izjednačujućeg pogotka. Nakon udarca iz kuta, Gvardiol je nadvisio obranu Reala i snažno pucao glavom. Vratar Thibaut Courtois uspio je samo kratko odbiti loptu, točno na nogu Nica O'Reillyja, koji ju je pospremio u mrežu. Upravo je ta situacija pokazala ono što engleski stručnjaci sve češće ističu – Gvardiol nije samo vrhunski branič, već i konstantna prijetnja u napadu. Njegova "neizmjerna snaga u zraku", kako je opisao portal Goal.com, postala je važno oružje u taktičkim zamislima Pepa Guardiole.

Iako su neki mediji, poput Yahoo Sportsa, bili nešto suzdržaniji s ocjenom 6.5/10, ističući kako je "bio bolji kako je utakmica odmicala", opći je konsenzus da je Gvardiol pružio još jednu izvanrednu partiju na najvećoj pozornici. U drugom poluvremenu, kada je Real Madrid pojačao pritisak u potrazi za izjednačenjem, hrvatski reprezentativac bio je stup obrane Manchester Cityja. Zabilježio je nekoliko ključnih intervencija i pokazao zrelost i mirnoću pod pritiskom, čime je potvrdio status jednog od najboljih i najpouzdanijih braniča na svijetu. Ova predstava u Madridu samo je dodatno učvrstila njegovu poziciju nezamjenjivog člana prve postave engleskog prvaka.