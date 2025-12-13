Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 58
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Navijači velikana tvrde da klub Hrvata balkanizira svijet zbog narodnjačkog hita kojeg su objavili

Bundesliga - Borussia Dortmund v VfB Stuttgart
Thilo Schmuelgen/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.12.2025.
u 10:55

Na videu su dvojica djelatnika crno-žutih koji sa slušalicama na ušima odjeveni u klupsku opremu sinkronizirano kose travu za volanima posebnih kosilica

Njemački velikan Borussia Dortmund poznata je po zanimljivim objavama na društvenim mrežama. To su pokazali snimkom na TikToku, koja je oduševljeno dočekana u regiji, ali i među brojnim Balkancima koji su dijaspora u Njemačkoj. Upravo s njima je Borussia namijenila objavu na mrežama. 

Objavila je snimku koja prikazuje kako se održava travu na stadionu i kako to rade ljudi zaduženi za taj posao. Na videu su dvojica djelatnika crno-žutih koji sa slušalicama na ušima odjeveni u klupsku opremu sinkronizirano kose travu za volanima posebnih kosilica.

Urednik društvenih mreža Borussije izabrao je pjesmu Lopov koju su davno otpjevali Alen Islamović i Indira Radić. Poigrali su se riječima pjesme i umjesto stiha iz pjesme koji ide Znam ja ko si ti, u opisu objave piše Znam ja kositi uz emotikon trave. Tako je njemački velikan uz video pustio pjesmu i njezin tekst na jeziku naroda s ovih prostora.

@bvb

🌱 znam ja kositi…

♬ son original - My Quotify

Inače, Borussia na TikToku ima čak 18 milijuna pratitelja, a mnogi od njih su razumjeli objavu i to oduševljeno komentirali. Jedan od komentara glasi 'Balkanizirajmo svijet', a drugi 'Admin Borussie je naš'.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla
Ključne riječi
Niko Kovač nogomet Bundesliga Borussia Dortmund

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Vrijedio 45 mil. €

Brazilskoj zvijezdi srce stalo na 50 sekundi, hitno prekida karijeru. Igrao je protiv Hrvatske

Kada je svojedobno, na vrhuncu karijere, iz Chelseaja otišao igrati u Kinu, rekao je: - Da, odlazim zbog novca! Kina ima financijsku moć i igrači takve ponude ne mogu odbiti. Svaki radnik će prihvatiti bolju financijsku ponudu zbog svoje obitelji. Dolazim iz siromašne obitelji koja nikad nije imala ništa. Ovo su plodovi mog napornog rada i osjećam se pobjednikom zbog ovakvog ugovora.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!