Navijači velikana tvrde da klub Hrvata balkanizira svijet zbog narodnjačkog hita kojeg su objavili

Njemački velikan Borussia Dortmund poznata je po zanimljivim objavama na društvenim mrežama. To su pokazali snimkom na TikToku, koja je oduševljeno dočekana u regiji, ali i među brojnim Balkancima koji su dijaspora u Njemačkoj. Upravo s njima je Borussia namijenila objavu na mrežama.

Objavila je snimku koja prikazuje kako se održava travu na stadionu i kako to rade ljudi zaduženi za taj posao. Na videu su dvojica djelatnika crno-žutih koji sa slušalicama na ušima odjeveni u klupsku opremu sinkronizirano kose travu za volanima posebnih kosilica.

Urednik društvenih mreža Borussije izabrao je pjesmu Lopov koju su davno otpjevali Alen Islamović i Indira Radić. Poigrali su se riječima pjesme i umjesto stiha iz pjesme koji ide Znam ja ko si ti, u opisu objave piše Znam ja kositi uz emotikon trave. Tako je njemački velikan uz video pustio pjesmu i njezin tekst na jeziku naroda s ovih prostora.

Inače, Borussia na TikToku ima čak 18 milijuna pratitelja, a mnogi od njih su razumjeli objavu i to oduševljeno komentirali. Jedan od komentara glasi 'Balkanizirajmo svijet', a drugi 'Admin Borussie je naš'.