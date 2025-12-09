Naši Portali
USPJELI SU ZAVRŠITI UTAKMICU

Brrr, hladno! U Ligi prvaka igrali na -22 stupnja, pogledajte kako je to izgledalo

UEFA Champions League - Kairat v Olympiacos
Foto: PAVEL MIKHEYEV/REUTERS
1/5
Autor
Patrik Mršnik
09.12.2025.
u 19:27

Utakmica Lige prvaka između kazahstanskog Kairata i grčkog Olympiakosa ostat će upamćena po ekstremnim uvjetima. Zbog temperature od -22 stupnja Celzijeva, susret je ušao u anale kao najhladniji ikad odigran u elitnom europskom natjecanju.

Posljednje kolo Lige prvaka uoči zimske stanke obilježio je dvoboj kazahstanskog Kairata i grčkog Olympiakosa, koji je ušao u povijest kao najhladniji ikad odigran u ovom natjecanju. Temperatura u Astani u trenutku početka utakmice spustila se na nevjerojatnih -22 stupnja Celzijeva. U takvim uvjetima bolje su se snašli gosti iz Grčke, koji su slavili s 1:0 golom Gelsona Martinsa u 73. minuti, upisavši prvu pobjedu u sezoni.

Iako su vanjski uvjeti bili gotovo polarni, utakmica se odigrala pod krovom. Kairat je bio primoran preseliti domaćinstvo iz svog Almatyja u glavni grad Astanu upravo zbog ekstremne hladnoće. Za razliku od njihovog stadiona, moderna Astana Arena ima pomični krov i sustav kontrole klime, što je omogućilo odigravanje susreta. Prema pravilima UEFA-e, utakmice se mogu igrati do -15 °C, nakon čega konačnu odluku donosi sudac u dogovoru s momčadima.

Osim lokacije, neobičan je bio i termin od 16:30 po hrvatskom vremenu. Razlog leži u činjenici da Kazahstan ne primjenjuje ljetno i zimsko računanje vremena. Nakon što je ostatak Europe vratio satove unatrag, standardni termin od 18:45 postao bi 22:45 po lokalnom vremenu. Kako UEFA ne dopušta da utakmice započinju nakon 22:00 sata po lokalnom vremenu, jedino rješenje bilo je pomicanje termina na raniji popodnevni sat.

Za Kairat, koji ove sezone ima povijesni debi u Ligi prvaka, ovo neće biti iznimka. Klub je Astana Arenu registrirao kao rezervni stadion svjestan zimskih uvjeta. Iduću domaću utakmicu 20. siječnja protiv Club Bruggea, kojeg vodi hrvatski trener Ivan Leko, također će igrati u Astani u istom terminu. Olympiakos je pobjedom stigao do pet bodova i ostao u utrci za prolazak skupine.
