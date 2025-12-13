Zlatan Ibrahimović majci kupio stan na našoj obali: Ono što je rekao oduševit će sve Hrvate

Zlatan Ibrahimović, jedan od najpopularnijih nogometaša u proteklih 20-ak godina, svojedobno je 2022. godine izdao svoju autobiografiju pod nazivom "Adrenalin". U njoj spominje majku Jurku Gravić kojoj nije bilo lagano jer je živjela s dva muža alkoholičara, a istodobno se morala brinuti o djeci.

- Majci sam kupio stan u Hrvatskoj, blizu Pagu da bude bliže sestrama. Želimo joj poslati Maxija i Vincenta, same, bez mame i tate. Trebaju se naučiti samostalnosti. Želim da neko vrijeme provedu u Hrvatskoj s bakom, koja ih može štošta naučiti - napisao je Ibrahimović.

- Moja je majka danas spokojna i njena sreća i mene čini sretnim. Na licu i rukama možeš joj pročitati koliko se naradila u životu. Ustajala je u četiri ujutro i odlazila na posao, vraćala se popodne i vodila računa o petero djece. Imala je dva muža Balkanca koji su pili i bili joj više na teret nego od pomoći.

Zlatanova majka Jurka Gravić rođena je u selu Prkos, u zadarskom zaleđu, pokraj Škabrnje (kraj odmorišta Nadin na autocesti A1), a njegova oca upoznala je u Švedskoj, kamo su oboje emigrirali. Šefik je iz rodne Bijeljine u Švedsku stigao 1977. godine, a četiri godine poslije rodio se Zlatan. Majka je za život zarađivala kao čistačica, a obiteljske prilike kvario je teški očev alkoholizam. Rastali su se kada je Zlatan imao dvije godine. Odrastao je u Rosengårdu, dijelu Malmöa poznatom kao geto, kvart doseljenika. Živio je u kaosu, na mjestu gdje su tučnjave bile svakidašnjica. A on se tukao i krao: bicikle, slatkiše, automobile...

– Kad bih nešto trebao, ne bih otišao u trgovinu i to kupio, nego bih otišao u prodavaonicu i to ukrao – ispričao je svojedobno stasiti nogometaš (195 cm) u intervjuu za BBC. No, i kad je imao novca za trgovinu, nije bilo lako. Poznata je priča kako je kupovao krevet s ocem Šefikom. Jedva su novac skupili za krevet mališanu koji je rastao, no nisu više imali za dostavu. Pa su otac Šefik i mali Zlatan nosili krevet po ulicama Malmöa.

U svojoj ranije objavljenoj autobiografiji "Ja sam Zlatan" ispričao je kako mu je baka poginula u bombardiranju Lijepe Naše.

- Rat je bio čudna stvar. Nisam znao ništa o njemu. Nije mi bilo jasno zbog čega su mama i sestra obučene u crninu. To je bilo zbog bake koja je poginula u jednom bombardiranju u Hrvatskoj. Svi su bili tužni osim mene, mene nije bilo briga je li neko Srbin ili Bošnjak ili što već - napisao je Zlatan u svojoj prvoj autobiografiji.