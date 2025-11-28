Newcastle najavio žalbu zbog ponašanja francuske policije

Engleski Premierligaš Newcastle United najavio je žalbu Europskoj nogometnoj federaciji (UEFA) zbog ponašanja francuske policije prema njihovim navijačima na utakmici Lige prvaka u utorak.
Iz Newcastle Uniteda tvrde kako je francuska policija "neselektivno napala" nekoliko njihovih navijača, koristeći suzavac, palice i štitove.
Klub je objavio kako će formalno podnijeti prigovor UEFA-i, domaćinu i francuskoj policiji zbog "nepotrebne i nesrazmjerne" uporabe sile prema njihovim navijačima.
Iz kluba su pojasnili da su njihovi navijači bili zadržani unutar stadiona sat vremena nakon završetka utakmice radi njihove sigurnosti, a potom su u grupama od 500 osoba otpraćeni do metroa kako bi se uputili na mjesto sastanka navijača.
"Nakon što je prva skupina navijača puštena, policija je počela koristiti nepotrebnu i nesrazmjernu silu", navodi se u priopćenju kluba.
Francuski klub Marseille, domaćin utakmice, izjavio je da su aranžmani za gostujuće navijače bili planirani unaprijed u koordinaciji s Prefekturom policije, UEFA-om i Newcastleom, te da su mjere provedene u skladu sa standardima UEFA-e i bez problema.
"Newcastle United nije prijavio nikakav konkretan incident ili upozorenje tijekom večeri, niti od svojih predstavnika prisutnih na stadionu, niti u satima nakon utakmice", poručili su iz Marseilla.
Policija je također reagirala na pritužbe, tvrdeći da je imala "prijateljski stav prema gostujućim navijačima", ali da je porast gomile u jednom trenutku izazvao intervenciju interventne policije (CRS).
"U jednom trenutku, nalet gomile zahtijevao je intervenciju interventne policije CRS-a, koja je u vrlo ograničenom broju slučajeva upotrijebila suzavac, što je uzrokovalo nelagodu kod oko 20 navijača na nekoliko minuta", priopćila je policija.
"Osim ovog incidenta, nije korištena sila i operacija je prošla glatko. Nisu zabilježene ozljede niti pritužbe nakon događaja", dodali su.
U utakmici koja se odigrala u Marseilleu, domaćin OM pobijedio je Newcastle United s 2-1. Marseille je trenutno na 21. mjestu s šest bodova, dok je Newcastle na 11. poziciji s devet bodova. Trenutni lideri natjecanja su nogometaši Arsenala, koji imaju maksimalnih 15 bodova.