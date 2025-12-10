VIDEO Vatrenom su prijetili smrću, ali bit će ih sramota kada vide što je sve pretrpio za pobjedu

Nakon pet poraza u nizu prvu pobjedu u Ligi prvaka ostvarili su nogometaši Ajaxa koji su u šestom kolu slavili kod Qarabaga 4-2, dok je FC Kopenhagen u gostima na Madrigalu bio bolji od Villarreala s 3-2. Nastavljen je time negativan niz Villarreala u Ligi prvaka. Ovo mu je bio peti poraz, a samo je jednom remizirao. Danska momčad je došla do druge pobjede i do sedam bodova.

Šokantno je počela utakmica za favoriziranu španjolsku momčad jer je danski prvak poveo u drugoj minuti golom Elyounoussija. Taj je pogodak očito prilično uzdrmao Villarreal koji se nije oporavio do kraja prvog dijela te je prvih 45 minuta okončano s minimalnih 1-0 gostiju. Tijekom prvog dijela jednu je odličnu intervenciju imao hrvatski vratar u FC Kopenhagenu Dominik Kotarski koji je branio čitavi susret za goste.

U 37. minuti sjajno je Kotarski obranio udarac Pepea, a zabrinuo je svoje navijače jer je nakon svega ostao ležati na travnjaku. Ruku mu je slučajno nagazio Santi Comesaña, no nakon intervencije liječnika, Kotarski je ipak nastavio utakmicu. Kako je to izgledalo možete vidjeti OVDJE.