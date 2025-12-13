Jednu od vojno najmoćnijih zemalja u EU posve ignoriraju u ključnim trenucima za Ukrajinu

Graniči s Ukrajinom, od početka invazije prima izbjeglice i zalaže se za slanje pomoći te od svih članica NATO-a najveći udio svog gospodarstva troši na obranu. Unatoč svemu tome, Poljska je gurnuta na marginu kada je riječ o susretima s europskim čelnicima i mirovnim pregovorima. Primjerice, ovog su se tjedna u Londonu okupili čelnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke i Ukrajine, kako bi uskladili stavove oko američkog pritiska za potpisivanje sporazuma, a Poljska nije bila na popisu uzvanika. Također, Varšava je propustila i poziv na ključni mirovni summit u Ženevi 23. studenoga.

"Poljska odsutnost u Londonu još je jedan primjer nesposobnosti Donalda Tuska", poručio je senator stranke Pravo i pravda Marek Pęk, nazvavši poljskog premijera Tuska "drugorazrednim političarem u Europi“, prenosi Politico. Tusk je, također, izrazio određene frustracije zbog trenutne pozicije njegove zemlje. Primjerice, nakon sastanka u Ženevi, zatražio je da ga dodaju u zajedničko europsko priopćenje. Pojedini poljski dužnosnici ističu kako još nema stvarnih mirovnih pregovora s Rusijom, barem zasad.

U prvim godinama invazije, Poljska je bila među ključnim akterima. Poslala je velik dio svog arsenala Ukrajini, nagovorila Berlin da pošalje tenkove Leopard u Kijev i služila kao NATO-ovo logističko čvorište. No, većina tog utjecaja izblijedjela je, kao i poljske zalihe oružja iz sovjetskog doba. S druge strane, akteri poput Francuske, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva obećavaju nove moćne sustave i spremni su doprinijeti trupama za eventualnu misiju nadzora ili očuvanja mira u Ukrajini. Poljska je, naime, to već isključila.

Bivši predsjednik Bronisław Komorowski, Tuskov politički saveznik, tvrdio je da poljska odsutnost odražava geopolitičke realnosti, a ne diplomatski neuspjeh. Naime, smatra kako je London okupio tri politički, vojno i gospodarski najjače europske zemlje, odnosno one koje najviše doprinose ukrajinskom ratnom naporu.

Poljskoj problem stvaraju i pojedine nesuglasice među čelnim ljudima u zemlji. Naime, poljski predsjednik Karol Nawrocki i Tusk nerijetko si dobacuju uvrede. Imaju isti tvrdi stav prema Rusiji, ali ne dijele strategiju za pregovaranje s Washingtonom. Vladini dužnosnici priznaju da Nawrocki trenutno ima izravniji pristup Bijeloj kući. "Trump nikad neće primiti Tuska. Primat će predsjednika. Zahvaljujući njemu Poljska još ima kanal do Washingtona", kazao je glavni savjetnik za vanjsku politiku Jacek Saryusz-Wolski. Prema predsjednikovim saveznicima, to mu daje utjecaj kojem Tusk ne može parirati. Bez pristupa Trumpu, Tusk ne donosi ništa posebno u zapadne razgovore na visokoj razini, rekao je Saryusz-Wolski za Politico.

S obzirom na to da Nawrocki vodi diplomaciju s Trumpom, dok Tusk pregovara s Europom izgleda kao da postoje dvije vanjske politike odjednom. "Problem nije poljski stav. Problem je znati tko govori u ime Poljske", rekao je visoki zapadnoeuropski diplomat, misleći na proukrajinski stav zemlje. No, Tusku može biti utješna izjava njemačkog kancelara Friedricha Merza. "Moj stav prema Poljskoj je vrlo jasan: Ništa ne radimo bez bliske koordinacije s Poljskom“, rekao je prošlog tjedna.