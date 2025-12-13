Naši Portali
Vrijedio 45 mil. €

Brazilskoj zvijezdi srce stalo na 50 sekundi, hitno prekida karijeru. Igrao je protiv Hrvatske
Autor
Karlo Ledinski
13.12.2025.
u 10:25

Kada je svojedobno, na vrhuncu karijere, iz Chelseaja otišao igrati u Kinu, rekao je: - Da, odlazim zbog novca! Kina ima financijsku moć i igrači takve ponude ne mogu odbiti. Svaki radnik će prihvatiti bolju financijsku ponudu zbog svoje obitelji. Dolazim iz siromašne obitelji koja nikad nije imala ništa. Ovo su plodovi mog napornog rada i osjećam se pobjednikom zbog ovakvog ugovora.

Bivši nogometaš Chelseaja, Brazilac Oscar, primoran je okončati svoju karijeru nakon što je kolabirao tijekom treninga sa São Paulom. Ovom 34-godišnjem Brazilcu dijagnosticirana je vazovagalna sinkopa, stanje koje utječe na rad srca i krvni tlak, zbog čega se hitno mora prestati baviti profesionalnim nogometom.  
Oscar je, podsjetimo, prije mjesec dana hitno hospitaliziran nakon što se srušio dok je vozio sobni bicikl tijekom testiranja u trening centru São Paula. Srce mu je tada stalo 50 sekundi, što je izazvalo paniku i hitnu intervenciju medicinskog osoblja.

Zadržan je na intenzivnoj njezi radi praćenja, a detaljni pregledi potvrdili su nagli pad broja otkucaja srca i krvnog tlaka. Nakon razgovora s klupskim vodstvom, Oscar je izrazio donio odluku o umirovljenju.

Oscar se u São Paulo vratio prošlog prosinca potpisavši trogodišnji ugovor nakon gotovo osam godina provedenih u Kini, gdje je bio jedan od najdominantnijih igrača lige. Vrhunac karijere doživio je u Chelseaju, za koji je odigrao 203 utakmice i postigao 38 golova.

S londonskim klubom osvojio je dva naslova Premier lige, Europa ligu i Liga kup, prije nego što je 2017. godine otišao u Šangaj u transferu vrijednom 60 milijuna eura. Iako mu je vrijeme u Kini donijelo brojne trofeje i značajnu zaradu, povratak u domovinu neočekivano je prekinut iz zdravstvenih, a ne sportskih razloga.

Tijekom razdoblja u Kini često se susretao i s našim Frankom Andrijaševićem, protiv njega je odigrao šest utakmica, a svaki je pobijedio u tri. Oscar je jednom igrao i protiv Hrvatske, na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine, a Seleçao je tada slavio s 3:1.

Inače, Oscar je 2012. godine stigao u Chelsea sa statusom zvijezde, po transfermarktu je vrijedio 45 milijuna eura, ali je u najboljim godinama odlučio napustiti Europu, te je 2017. godine otišao u kineski Shanghai SIPG. Priznao je kako je u Kinu otišao zbog novca. Želio je osigurati se do kraja život i u tome je i uspio, jer u Kini je samo od ugovora zaradio 200 milijuna eura!

- Kina ima financijsku moć i igrači takve ponude ne mogu odbiti. Svaki radnik će prihvatiti bolju financijsku ponudu zbog svoje obitelji - rekao je Oscar i nastavio je:
- Ja dolazim iz siromašne obitelji koja nikad nije imala ništa. Ovo su plodovi mog napornog rada i osjećam se pobjednikom zbog ovakvog ugovora.
Oscara kritike zbog odlaska iz Europe u najboljim godinama nikad nisu pogađale.
- Kritike me ne zanimaju. Ja sam razmišljao o obitelji i budućnosti. Ne želim biti siromašan u starosti i živjeti od sjećanja. Da mi novac ne treba, ne bih uopće napuštao Brazil. Vjerujem da bi većina igrača donijela istu odluku kao i ja. Znam da je igranje u Kini nakon Chelseaja korak nazad, ali ponavljam da novac nisam mogao odbiti - iskren je bio Oscar.
Ključne riječi
Brazil Hrvatska Luka Modrić Franko Andrijašević Oscar

