UŽIVO Večer lige prvaka: Spektakl na San Siru, trojica Hrvata kreću s klupe

Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolašinac - Bellanova, Ederson, de Roon, Bernasconi - De Ketelaere, Lookman - Scamacca
Chelsea: Sanchez - Acheampong, Badiashile, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Neto, Fernandez, Gittens - Joao Pedro
Inter: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Martinez
Liverpool: Alisson - Gomez, Konate, van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Jones, Szoboszlai, Ekitike - Isak
Inter - Liverpool: Arena Sport 1
Atalanta - Chelsea: Arena Sport 2
Barcelona - Eintracht: Arena Sport 3
PSV - Atletico Madrid: Arena Sport 6
Monaco - Galatasaray: Arena Sport 7
Tottenham - Slavia Prag: Arena Sport 8
Union SG - Marseille: Arena Sport 9
Evo kako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su dvoboji 6. kola Lige prvaka u kojima ćemo svjedočiti nastupima trojice hrvatskih nogometaša. Petar Sučić mogao bi zaigrati u duelu Intera i Liverpoola, svakako najzvučnijeg dvoboja ove večeri. Maro Pašalić bit će sa svojom Atalantom domaćin Chelseaju, a Ivan Perišić bit će dio dvoboja PSV-a i madridskog Atletica.
Bayern doživio šok, a onda je krenuo show, zabili tri komada u 12 minuta i deklasirali protivnike
Nogometaši Bayerna preokretom su došli do pobjede 3-1 protiv lisabonskog Sportinga u utakmici 6. kola Lige prvaka odigranoj u utorak na Allianz Areni u Muenchenu
Brrr, hladno! U Ligi prvaka igrali na -22 stupnja, pogledajte kako je to izgledalo
Utakmica Lige prvaka između kazahstanskog Kairata i grčkog Olympiakosa ostat će upamćena po ekstremnim uvjetima. Zbog temperature od -22 stupnja Celzijeva, susret je ušao u anale kao najhladniji ikad odigran u elitnom europskom natjecanju.
Newcastle najavio žalbu zbog ponašanja francuske policije
"Newcastle United nije prijavio nikakav konkretan incident ili upozorenje tijekom večeri, niti od svojih predstavnika prisutnih na stadionu, niti u satima nakon utakmice", poručili su iz Marseilla
Reakcija ikone na Perišićev gol je hit. Ulovili su ga što je radio dok je Hrvat zabijao
Legenda Liverpoola Jamie Carragher proživljavao je pravu dramu u studiju CBS Sportsa tijekom debakla Liverpoola protiv PSV-a. Legendarni branič nije štedio trenera Arnea Slota, a posebno ga je izbacio iz takta pogodak Ivana Perišića i likovanje kolege u studiju
Ivan Perišić ušao u povijest, legenda vatrenih golom na Anfieldu srušila nevjerojatan rekord
Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić predvodio je PSV do senzacionalne pobjede od 4:1 protiv Liverpoola, a svojim je pogotkom s bijele točke postao najstariji strijelac u povijesti nizozemskog velikana u Ligi prvaka
Perišić zabio u PSV-om demoliranju Liverpoola, Arsenal uvjerljiv protiv Bayerna, nestvarna večer Mbappea
PSV je na Anfieldu s 4:1 razbio Liverpool, a Ivan Perišić u strijelce se upisao već u šestoj minuti iz jedanaesterca.
VIDEO Pogledajte kako je Ivan Perišić hladnokrvno zabio slavnom Liverpoolu
Ivan Perišić bez dileme je uzeo loptu i preuzeo odgovornost. Smireno ju je namjestio, pričekao sučev zvižduk i vrlo sigurno pogodio za 1:0. Poslao je golmana u jednu, a loptu u drugu stranu.
VIDEO Pogledajte kako je Kotarski primio nevjerojatan gol
Bolji ulaz u utakmicu Monaco je naplatio pogotkom već u petoj minuti kada je domaću mrežu zatresao Minamino. Na odgovor Pafosa također se nije dugo čekalo. U 18. minuti hrvatski nogometaš Mislav Oršić je izveo korner, a odlično je reagirao iskusni Brazilac David Luiz i glavom pogodio za 1-1.
VIDEO Nova asistencija Mislava Oršića, razveselio je svoje navijače u Ligi prvaka
Hrvatski reprezentativac upisao je sjajnu asistenciju u susretu protiv Monaca, a egzekutor za izjednačenje bio je legendarni stoper David Luiz
PSV: Kovar - Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Saibari, Junior, Veerman - Wanner, Til, Driouech
Atletico: Oblak - Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez - Sorloth, Alvarez