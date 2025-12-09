UŽIVO Večer lige prvaka: Spektakl na San Siru, trojica Hrvata kreću s klupe

ZAVRŠILO 3:2

VIDEO Pogledajte kako je Kotarski primio nevjerojatan gol

Bolji ulaz u utakmicu Monaco je naplatio pogotkom već u petoj minuti kada je domaću mrežu zatresao Minamino. Na odgovor Pafosa također se nije dugo čekalo. U 18. minuti hrvatski nogometaš Mislav Oršić je izveo korner, a odlično je reagirao iskusni Brazilac David Luiz i glavom pogodio za 1-1.