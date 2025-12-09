Naši Portali
Autor
Patrik Mršnik
INTER - LIVERPOOL

UŽIVO Večer lige prvaka: Spektakl na San Siru, trojica Hrvata kreću s klupe

UEFA Champions League - Inter Milan v Liverpool
CLAUDIA GRECO/REUTERS
09.12.2025. u 19:56
Utakmice 6. kola Lige prvaka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
INTER
0-0
LIVERPOOL
Liga prvaka - 6. kolo, 21.00, San Siro, Milano
PERIŠIĆ NA KLUPI

PSV: Kovar - Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Saibari, Junior, Veerman - Wanner, Til, Driouech

Atletico: Oblak - Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez - Sorloth, Alvarez

PAŠALIĆ NA KLUPI

Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolašinac - Bellanova, Ederson, de Roon, Bernasconi - De Ketelaere, Lookman - Scamacca

Chelsea: Sanchez - Acheampong, Badiashile, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Neto, Fernandez, Gittens - Joao Pedro

SUČIĆ NA KLUPI

Inter: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Martinez

Liverpool: Alisson - Gomez, Konate, van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Jones, Szoboszlai, Ekitike - Isak

GDJE GLEDATI?

Inter - Liverpool: Arena Sport 1
Atalanta - Chelsea: Arena Sport 2
Barcelona - Eintracht: Arena Sport 3
PSV - Atletico Madrid: Arena Sport 6
Monaco - Galatasaray: Arena Sport 7
Tottenham - Slavia Prag: Arena Sport 8
Union SG - Marseille: Arena Sport 9

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su dvoboji 6. kola Lige prvaka u kojima ćemo svjedočiti nastupima trojice hrvatskih nogometaša. Petar Sučić mogao bi zaigrati u duelu Intera i Liverpoola, svakako najzvučnijeg dvoboja ove večeri. Maro Pašalić bit će sa svojom Atalantom domaćin Chelseaju, a Ivan Perišić bit će dio dvoboja PSV-a i madridskog Atletica.

