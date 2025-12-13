Širi se nova zastrašujuća karta: Tri europske lokacije navodno bi bile na meti Rusa, evo i koje

U kontekstu trenutačnih globalnih napetosti, posebice između Rusije i zapadnih zemalja zbog situacije u Ukrajini, pojavila se interaktivna karta NUKEMAP koja prikazuje navodne moguće posljedice nuklearnog napada na Ujedinjeno Kraljevstvo. Ova simulacija fokusira se na tri lokacije, Plymouth, Telford i Barrow-in-Furness, te sugerira katastrofalne posljedice. Važno je naglasiti da su svi ovi podaci isključivo hipotetski, neprovjereni i ne odražavaju stvarnu prijetnju.

Prema Geneu Sticcu, stručnjaku za nacionalnu sigurnost i bivšem stručnjaku za nuklearnu obranu Zračnih snaga, treba se "izbjegavati bilo kakva blizina američkih i NATO- ovih objekata". Gene smatra da bi vjerojatna meta bila pomorska središta. "To je snaga i žila kucavica Ujedinjenog Kraljevstva. Udar na Plymouth i Barrow-in-Furness", kaže. Napad na Plymouth, prema NUKEMAP-u opisanom kao važnom pomorskom središtu, mogao bi izazvati vatrenu kuglu radijusa 1,28 km, s eksplozivnim oštećenjima do 2,02 km i zračenjem do 2,43 km. U Telfordu, gdje se spominje objekt Ministarstva obrane, kao i Barrow-in-Furness, koji je povezan s proizvodnjom podmornica, navodno bi žrtve, prema simulaciji, bile goleme. Ukupno, ovi simulirani napadi rezultirali bi s oko 258.920 smrtnih slučajeva, uz dodatne dugoročne posljedice zračenja. No, ovi podaci su isključivo teoretski, temeljeni na neprovjerenim pretpostavkama.

Pojavljivanje ove karte dolazi u vrijeme pojačane retorike iz Rusije koje nisu novost, uključujući izjave pripisane dužnosnicima poput Sergeja Lavrova, koji je kritizirao zapadne zemlje, ili drugih osoba poput Dmitrija Rogozina i Sergeja Karaganova, koji su spominjali strateške ciljeve. NUKEMAP je alat za simulaciju, a ne pokazatelj stvarnih namjera ili mogućnosti. Ova karta i povezane projekcije ne temelje se na konkretnim dokazima o ruskim planovima. Hipotetska karta NUKEMAP-a ilustrira razorne posljedice nuklearnog oružja, ali ostaje samo spekulativni alat, piše Mirror.