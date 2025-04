Trener Dinama otkrio da Petković neće moći igrati: 'Situacija se mijenja iz dana u dan'

Dinamo će u 30. kolu Hrvatske nogometne lige pokušati ostati u borbi za obranu naslova prvaka. Porazom od Istre prije dva kola (3-0) bitno su se smanjile njihove šanse za veliki povratak i takav ishod mnogi smatraju ravnim čudu. Ipak, nogometaši iz Maksimira ne namjeravaju odustati, a uoči nove utakmice ističu kako je pritisak bitno manji. U petak će igrati protiv Šibenika. Utakmica je na rasporedu od 18 sati, a protivnik plavih se bori za opstanak u prvoj ligi. Na posljednjem su mjestu, nogometaši štrajkaju zbog neprimljenih plaća. Utakmicu je najavio privremeni trener Dinama, Sandro Perković.

"Igramo protiv momčadi koja se grčevito bori za ostanak u ligi. Iz nedavnih rezultata, neriješeno s Rijekom na Rujevici i egal protiv Hajduka na Poljudu, vidi se o kakvoj se momčadi radi. Maksimalno poštujem Šibenik, odlični su igrači s odličnim trenerom. Jedino što me zanima su tri boda. Imamo malih problema s bolesti i ozljedama. Igrači koji će istrčati i oni koji će ući bit će na maksimumu", rekao je Perković.

Rekao je i da će Bruno Perković vjerojatno propustiti dvoboj. "Nije se uspio oporaviti od utakmice s Osijekom. Viroza je zahvatila nekoliko igrača, danas je već puno bolje nego što je bilo jučer, situacija se mijenja iz dana u dan. Theophile opet trenira, vidjet ćemo hoćemo li ga sutra opet koristiti", kazao je trener plave momčadi pa se osvrnuo na povratak Zvonimira Bobana u klub.

"Nisam razgovarao s igračima o Bobanu. U svlačionici je naš fokus jedino na Šibeniku. Pozdravljam dolazak takve legende u klub, to je vrhunska stvar za nas i hrvatski nogomet i nadam se dobrim stvarima u klubu. To može biti samo dodatan plus za momčad. Može se osjetiti pozitiva i drugačija energija, vidjeli smo neke osmijehe koje dugo nismo vidjeli, drago mi je što smo krenuli u dobrom smjeru. Svuda je to tako, ali Osijek nam ništa neće značiti ako na Šubićevcu ne budemo na pravoj razini", zaključio je.