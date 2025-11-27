Reakcija ikone na Perišićev gol je hit. Ulovili su ga što je radio dok je Hrvat zabijao

Legenda Liverpoola Jamie Carragher proživljavao je pravu agoniju u studiju popularne emisije CBS Sports Golazo dok je njegov bivši klub tonuo u još jedan sramotan poraz, ovoga puta protiv PSV-a u Ligi prvaka. Sve je započelo već u šestoj minuti susreta kada je hrvatski nogometaš Ivan Perišić hladnokrvno realizirao kazneni udarac nakon neshvatljivog igranja rukom Virgila van Dijka u kaznenom prostoru. Taj trenutak bio je okidač za Carragherov potpuni slom pred kamerama, a njegove reakcije kretale su se od nevjerice do bijesa dok je vikao pitajući se što to kapetan "Redsa" radi i zašto je uopće došlo do takve situacije. Gledatelji koji su navikli na opuštenu i zabavnu atmosferu u studiju svjedočili su rijetko viđenoj nervozi bivšeg braniča, koji nije mogao vjerovati da njegova momčad ponovno srlja u propast, što je na kraju rezultiralo teškim porazom od 4:1 i produbljivanjem krize pod vodstvom trenera Arnea Slota.

Situacija u studiju dodatno se zakuhala kako je utakmica odmicala, a posebnu "sol na ranu" stavljao je Carragherov kolega Micah Richards. Bivši igrač Manchester Cityja nije skrivao zadovoljstvo zbog muka Liverpoola, a navodno je likovao zbog Perišićevog ranog pogotka i evidentnog raspada igre engleskog velikana. Carragher, iako vidno potresen igrom svog kluba, nije mogao ignorirati provokacije te je u jednom trenutku, usred kaosa, oštro odgovorio Richardsu aludirajući na njegove simpatije prema gradskom rivalu Evertonu. Pitao ga je hoće li oni ikada naučiti držati jezik za zubima, jasno dajući do znanja da mu u tim trenucima nije do šale, dok su Thierry Henry i ostatak ekipe u nevjerici promatrali eskalaciju tenzija uzrokovanu katastrofalnom izvedbom engleskog predstavnika.

Kako su se greške nizale, a Liverpool nastavio primati jeftine golove, Carragher više nije mogao suspregnuti emocije te je u očaju prekrivao lice rukama ponavljajući "O moj Bože" i kako to ne može gledati ni slušati. Njegovo razočaranje kulminiralo je brutalno iskrenom izjavom da su određeni potezi na terenu, ali i taktičke postavke trenera Slota, razlog za momentalni otkaz. Grmio je kako Slot "nema pojma kako riješiti problem" te je ustvrdio da je ovakva izvedba nedopustiva za klub takvog renomea, nazivajući situaciju "neredom" i "krizom". Ovaj poraz bio je deveti u posljednjih dvanaest utakmica za Liverpool, a treći zaredom u kojem su izgubili s tri gola razlike u svim natjecanjima, što je Carraghera navelo da zaključi kako je vrijeme za drastične promjene na klupi.

Osim žestokih kritika na račun trenera, Carragher se osvrnuo i na nedostatak pravog liderstva među igračima na terenu, posebno nakon što je vidio strastveni intervju mladog Curtisa Jonesa poslije utakmice, pitajući se zašto iskusnije zvijezde poput Mohameda Salaha ne istupaju u ovim teškim trenucima. Perišićev rani gol za PSV Eindhoven samo je ogolio sve slabosti posrnulog engleskog diva, a reakcija legende kluba savršeno je sažela bol i frustraciju navijača diljem svijeta. Dok su Perišić i društvo slavili veliku pobjedu, u studiju je vladao muk prekinut tek Carragherovim vapajima za promjenama, čime je jasno poslao poruku upravi da je vrijeme Arnea Slota na Anfieldu vjerojatno nepovratno iscurilo.