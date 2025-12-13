Bahati Englezi bezobrazno omalovažili Hrvatsku prije SP-a, nećete vjerovati što pišu o vatrenima

Hrvatska nogometna reprezentacija i Engleska ponovno će se susreti na velikom natjecanju nakon Eura 2021 i nezaboravnog polufinala SP-a 2018. Dva velika rivala igrat će u prvom kolu SP iduće godine, a engleski mediji već su uvjereni kako će vatreni glatko izgubiti u srazu protiv tri lava.

- Brazil se muči s formom, zlatna generacija Belgije je prošlost, a Hrvatska je možda jednostavno prestara za još jedno čudo - navodi engleski portal Goal, koji analizira reprezentacije za koje postoje razlozi za brigu uoči svjetskog prvenstva iduće ljeta na sjevernoameričkom kontinentu.

- Čini se da se ovdje priča bliži kraju. Hrvatska je godinama bila nogometna senzacija, momčad koja je nadmašivala sva očekivanja, a vrhunac je bio povijesni plasman u finale Svjetskog prvenstva 2018. godine - piše Goal.

- Od tada su uspijevali ostati konkurentni na gotovo svakom velikom natjecanju, crpeći snagu iz kvalitete i ogromnog iskustva. Međutim, ta ista momčad sada je vrlo stara. Luka Modrić, nekadašnji arhitekt svih uspjeha, ima 40 godina, što dovoljno govori - zaključili su, ali nisu svjesni da bi im se ovo podcjenjivanje moglo obiti o glavu.