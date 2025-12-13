Franjo Tuđman "nestao je" iz javnog prostora. U uvjetima oštre polarizacije društva i gorućih ideoloških sukoba, na Tuđmana i njegovo nasljeđe malo se tko i rijetko poziva. Odgovor na pitanje "kamo je nestao Tuđman", odnosno zbog čega je nestao iz javnog diskursa, potražili smo od bliskih suradnika Franje Tuđmana: Luke Bebića, Vesne Škare-Ožbolt i Jadranke Kosor, nekoliko aktualnih političara različitih svjetonazora, a objašnjenje smo zatražili i od političkih analitičara dr. Mirka Klarića te sociologa dr. Dražena Lalića. Luka Bebić, nekadašnji predsjednik Sabora i jedan od najbližih Tuđmanovih suradnika, nije htio ulaziti u razloge zbog kojih prvoga hrvatskog predsjednika nema ili ima vrlo malo u javnom prostoru, ali je potvrdio kako je to činjenica.
'Vi mene pitate kamo je nestao Tuđman, a ja vas pitam gdje su nestale postavke na kojima se temelji ova država'
'Onda se imalo cilj. Sad kao da više uopće nema cilja. Vi mene pitate kamo je nestao Tuđman, a ja vas pitam gdje su nestale postavke na kojima se temelji ova država' Ime prvoga hrvatskog predsjednika sve se rjeđe čuje u javnosti i sve se manje pozivaju na njega oni koji su se još do jučer njime često koristili kao alibijem
nestale su u BG ili Bruxellesu
Ova država je tipični proizvod partizana i oficira JNA.
Počivaj u miru, gospodine Prvi Predsjedniče neovisne Republike Hrvatske.