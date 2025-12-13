Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
KAMO JE 'NESTAO' TUĐMAN

'Vi mene pitate kamo je nestao Tuđman, a ja vas pitam gdje su nestale postavke na kojima se temelji ova država'

Autor
Slavica Vuković
13.12.2025.
u 06:50

'Onda se imalo cilj. Sad kao da više uopće nema cilja. Vi mene pitate kamo je nestao Tuđman, a ja vas pitam gdje su nestale postavke na kojima se temelji ova država' Ime prvoga hrvatskog predsjednika sve se rjeđe čuje u javnosti i sve se manje pozivaju na njega oni koji su se još do jučer njime često koristili kao alibijem

Franjo Tuđman "nestao je" iz javnog prostora. U uvjetima oštre polarizacije društva i gorućih ideoloških sukoba, na Tuđmana i njegovo nasljeđe malo se tko i rijetko poziva. Odgovor na pitanje "kamo je nestao Tuđman", odnosno zbog čega je nestao iz javnog diskursa, potražili smo od bliskih suradnika Franje Tuđmana: Luke Bebića, Vesne Škare-Ožbolt i Jadranke Kosor, nekoliko aktualnih političara različitih svjetonazora, a objašnjenje smo zatražili i od političkih analitičara dr. Mirka Klarića te sociologa dr. Dražena Lalića. Luka Bebić, nekadašnji predsjednik Sabora i jedan od najbližih Tuđmanovih suradnika, nije htio ulaziti u razloge zbog kojih prvoga hrvatskog predsjednika nema ili ima vrlo malo u javnom prostoru, ali je potvrdio kako je to činjenica.

Ključne riječi
Franjo Tuđman Mirko Klarić Vesna Škare-Ožbolt Dražen Lalić

Komentara 12

Pogledaj Sve
EU
eurofil55
07:04 13.12.2025.

Počivaj u miru, gospodine Prvi Predsjedniče neovisne Republike Hrvatske.

Avatar Točka na i
Točka na i
08:02 13.12.2025.

nestale su u BG ili Bruxellesu

Avatar Samodesno
Samodesno
08:13 13.12.2025.

Ova država je tipični proizvod partizana i oficira JNA.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!