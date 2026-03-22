MAKLJAŽA

VIDEO Nova masovna tučnjava na NBA parketima: Isključena četiri igrača, nastradao i kamerman

22.03.2026.
u 08:42

Navijači koji su vidjeli događaj s tribina tvrde kako je Williams, centar Oklahome, zakuhao i prvi udario šutera Wizardsa u lice

Velika tučnjava između igrača obiju momčadi izbila je na utakmici aktualnih NBA prvaka Oklahoma City Thundera i Washington Wizardsa. Nemili događaji desili su se na kraju prvog poluvremena, 27 sekundi prije odlaska na odmor pir rezultatu 68:63 za Oklahoma. Anthony Gill je pogodio za 68:65 nakon čega su se zakačili Justin Champagnie i Jaylin Williams.

Navijači koji su vidjeli događaj s tribina tvrde kako je Williams, centar Oklahome, zakuhao i prvi udario šutera Wizardsa u lice. Nakon toga počeli su se uljučivati i drugi igrači pa je tako Champagnieja, koji je prvo vratio Williamsu, napao i mladi Ajay Mitchell, a potom su se borbi priključili i Gill te Oklahomin Cason Wallace.

Potom su se ispraznile i klupe obiju momčadi te su igrači Oklahome i Wizardsa ušli u masovno naguravanje i tučnjavu, a u toj gužvi netko je odgurnuo Mitchella koji je potom pao na kemarmana. Kada ih se napokon uspjelo razdvojiti, suci su dugo pregledavali snimku kako bi vidjeli tko je najodgovorniji za tučmjavu. Nakon pregleda snimke isključili su Williamsa, Mitchella i Wallacea kod Oklahome te Champagnieja kod Wizardsa. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE.

Susret je završio pobjedom Oklahome 132:111. Ponoivno je prvo ime utakmice bio Shai Gilgeous-Alexander koji je postigao 40 poena, a 18 su za branitelje naslova ubacili Chet Holmgren i Jarred McCain. Trebao dodati i kako je Mitchell ubacio 14 poena u samo 15 minuta na parketu prije nego je isključen. Kod Wizardsa najbolji su bili Bilal Coulibaly s 21 poenom i Carlton Carrington s 19.
