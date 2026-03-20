KOŠARKAŠKO PRVENSTVO HRVATSKE

Dubrava rastura: Sredili su Cibonu, sad je pao i prvak Zadar

Zagreb: U 14. kolu Premijer lige sastali se Dubrava i Kvarner
20.03.2026.
u 21:49

Zadar je i nakon ovog poraza uvjerljivo vodeći na ljestvici s omjerom pobjeda i poraza 22-3, dok je Dubrava sedma sa 11-13

U prvoj utakmici 25. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Dubrava je kao domaćin svladala prvaka Zadar sa 92-81 (18-22, 19-15, 31-27, 24-17).

Prije šest dana Dubrava je u svojoj dvorani svladala Cibonu, a sada je nadigrala i vodeći sastav lige Zadar. Mateo Čolak je sa 28 koševa i šutom 7-8 za tricu predvodio Dubravu, dok su Ivan Tkačenko sa 19 i Lovro Buljević sa 17 pogodaka bili najefikasniji u oslabljenom sastavu Zadra.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Dubrava je odličnom igrom u nastavku stigla do velike pobjede. Već u trećoj četvrtini u jednom je trenutku bilo i 11 razlike za domaće, da bi sjajnim otvaranjem četvrte četvrtine prednost domaćih narasla i na 19 razlike (90-71) dvije minute prije kraja.

Zadar je i nakon ovog poraza uvjerljivo vodeći na ljestvici s omjerom pobjeda i poraza 22-3, dok je Dubrava sedma sa 11-13.
