KAKAV POTEZ

VIDEO Matković zaludio navijače nevjerojatnim zakucavanjem: Dignuo je dvoranu na noge

VL
Autor
Večernji.hr
22.03.2026.
u 10:50

Najbolji kod poraženih Pelicansa bio je Zion Williamson s 25 poena, a zapaženu rolu odigrao je i hrvatski centar Karlo Matković

New Orleans Pelicansi poraženi su od Cleveland Cavaliersa sa 111:106 u noći sa subote na nedjelju. Pelikani su u posljednjoj četvrtini ispustili prednost od 12 poena i dozvolili Clevelandu da dođe do pobjede predvođen Donovanom Mitchellom koji je ubacio 27 poena, a odličnu je utakmicu odigrao i James Harden (20 poena, deset asistencija). 

Najbolji kod poraženih Pelicansa bio je Zion Williamson s 25 poena, a zapaženu rolu odigrao je i hrvatski centar Karlo Matković. Za 12 minuta na parketu utrpao je šest poena uz odličan šut iz igre 3/4, uhvatio je i jedan skok, ukrao dvije lopte te blokirao jedan šut.

Posebno se istaknuo sjajnim zakucavanjem na početku četvrte četvrtine. Mladi razigravač Jeremiah Fears bacio je lob dodavanje praktički s centra, a Matković se zaletio prema košu, uhvatio loptu u zraku i brutalno zakucao desnom rukom uz okret za 360 stupnjeva u zraku. Njegov sjajni potez možete pogledati OVDJE.
Zakucavanje Karlo Matković NBA liga New Orleans Pelicans

