KOŠARKA

Split doživio debakl u ABA ligi: Žuti prosuli 16 koševa razlike i izgubili važnu utakmicu

Susret Splita i Vienne u 20. kolu ABA lige
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
18.03.2026.
u 22:46

U susretu četvrtog kola "play-outa", razigravanja za ostanak u regionalnoj ABA ligi, košarkaši Splita su na Gripama izgubili od Vienne sa 76-85 premda su na početku posljednje četvrtine vodili sa čak 16 razlike.

Bila je to premijera Miodraga Rajkovića na klupi "žutih" i sasvim sigurno neće je pamtiti po dobrome. "Žuti" su na Gripama prosuli neoguće, čak 16 koševa viška na ulazu u posljednju četvrtinu.

Splićani su bolje ušli u susret, nakon prve četvrtine su vodili 24-20, na poluvremenu +9 (48-39) a na koncu treće dionice velikih 16 razlike (69-53). U tim se trenucima činilo kako će Split osvojiti važne bodove u borbi za spas, no gosti su napravili nevjerojatan preokret.

Posljednju dionici bečki sastav je dobio sa čak 32-7 za veliki preokret. Bio je to šesti uzastopni poraz Splita koji se sada nalazi u teškoj situaciji i ostanak u ABA ligi sve je dalje.

Goste su do pobjede predvodili JR Boum sa 24 koša, Henry Murkey sa 15 i Samuel Hunter sa 10 koševa. Kod domaćina najefikasniji su bili Willie Wiggins sa 17 i Antonio Jordano sa 14 koševa.

Bečki klub se nalazi na drugom mjestu Lige za ostanak sa 27 bodova, dva manje od vodećeg Spartaka, dok je Split pretposljedni sa 24 boda. Posljednji je Derby sa 23 boda.

