VIDEO Gorica razbila hrvatskog prvaka Rijeku i nanijela joj najteži poraz ove sezone

Uz odličnu predstavu nogometaši Gorice su na svom terenu s čak 4-0 (1-0) pobijedili Rijeku u posljednjoj utakmici 27. kola HNL-a, a igrač utakmice bio je trostruki strijelac Bruno Bogojević. Gorica je povela u 12. minuti golom Ante Ercega, a potom su uslijedila tri gola Bogojevića, nekadašnjeg igrača Rijeke, koji je mrežu svog donedavnog kluba pogađao u 52., 70. i 76. minuti.

Ovom je pobjedom Gorica dodatno pobjegla od Osijeka i Vukovara 1991, posljednja dva sastava s ljestvice. Ujedno su Velikogoričani preskočili Lokomotivu i sada su na sedmom mjestu ljestvice. Rijeka je ostala na trećoj poziciji. Pogotke pogledajte OVDJE.

Otvorenog garda su utakmicu otvorile obje momčadi, a prvu šansu imali su gosti. U petoj minuti su kombinirali Fruk i Legbo, ali je udarac potonjeg zaustavio domaći vratar Matijaš.

Još je konkretniji bio odgovor Velikogoričana koji su poveli u 12. minuti. Pozo je ukrao loptu suparnicima te je vrlo lijepo asistirao Ercegu koji je bio brži od svih riječkih igrača te je mirno zabio za domaće slavlje i 1-0.

Uslijedilo je potom razdoblje igre u kojem je dominirala Rijeka. Hrvatski prvak je tražio brzo izjednačenje, a u 27. minuti je nakon ubačaja Morčiladzea pucao glavom Vignato bez prave preciznosti.

Ta su dva igrača zamijenili uloge tri minute kasnije, a Gruzijac je tada pucao preko domaćih vrata. Najbolju šansu Rijeka je imala u 36. minuti. Fruk je s ruba šesnaesterca žestoko potegnuo, a lopta je odsjela na okviru domaćih vrata.

Kako je završio prvi dio tako je i nastavljen drugi. Odličnu je šansu imao Fruk, glavom je pucao u 50. minuti, ali je krajnjim naporom domaći golman Matijaš obranio taj pokušaj. Samo dvije minute kasnije Gorica je povećala prednost. Sijevnuo je kontranapad domaćina. Pršir je lijepo uposlio Bogojevića, donedavnog igrača Rijeke, koji je lijepo prebacio suparničkog vratara i pogodio za 2-0.

U 60. minuti šut je oprobao igrač Rijeke Dantas, a u 67. je dosuđen jedanaesterac za domaćina nakon što je Barco u svom šesnaestercu dirao rukom loptu. No, vratar Rijeke Zlomislić obranio je udarac Prširu, ali je time samo nakratko odgođeno vodstvo domaćina od čak tri pogotka razlike.

U 70. minuti svoj je drugi pogodak na susretu dao Bogojević koji je vrlo lijepo zahvatio loptu volej udarcem te zapečatio poraz svoje donedavne momčadi. Nije to bio kraj riječkih muka već je Bogojević u 76. zabio svoj treći pogodak, za konačnih 4-0. Iskosa s 15-ak metara tom je prilikom odlično i precizno naciljao najbolji igrač posljednjeg susreta ovog kola.

U prvom nedjeljnom dvoboju nogometaši Slaven Belupa i Osijeka su u Koprivnici odigrali utakmicu s vrlo malo pravih prilika te bez pogodaka. Slaven Belupo je ostao šesti na ljestvici, ali se sada bodovno izjednačio s petom Istrom 1961. Osijek je i dalje pretposljednji, no sada je pobjegao posljednjem Vukovaru 1991 na pet bodova prednosti.

Osječani su pod novim trenerom Tomislavom Radotićem nastaviti pozitivan niz. U posljednje četiri ligaške utakmice Osijek ima dvije pobjede i dva remija, a ovo je bio drugi u nizu remi bez golova kojeg je ostvario Osijek. U prošlom kolu je doma odigrao 0-0 s Goricom.

U petak je odigrana prva utakmica ovog kola, a u Puli je Istra 1961 nakon preokreta pobijedila Varaždin 2-1. U subotu su uvjerljive pobjede ostvarile dvije vodeće momčadi na ljestvici. Prvo je Hajduk na osječkom Gradskom vrtu pobijedio Vukovar 1991 sa 6-0, dok je potom Dinamo, kao gost na maksimirskom stadionu, pobijedio Lokomotivu 5-0. Na tom je susretu Dion Drena Beljo upisao drugi ligaški 'hat-trick' u nizu.