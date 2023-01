VIDEO Đoković 'otpustio' Ivaniševića usred meča: 'Gorane, ne trebaš mi više'

Novak Đoković i Australac Nick Kyrgios odigrali su revijalni meč u Rod Laver Areni u Melbourneu, u kojem je uživalo više od 15.000 navijača. Susret održan tri dana prije početka Australian Opena bio je zabavnog karaktera, a pobjedu je na kraju nakon tri seta odnio Kyrgios (4:3, 2:4, 10:9).

Zaigrala su i djeca...

Jedna djevojčica s transparentom "Nole" privukla je pažnju Đokovića koji ju je došao pozdraviti, a pritom je poslušao i neke savjete navijača. Nakon što je osvojio poen, zahvalio im je na pomoći.

It seems like Novak Djokovic might have found a new coach in the crowd 😅🤝#AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/o1RIXvZzCV — Eurosport (@eurosport) January 13, 2023

– Gorane, ne trebaš mi više – rekao je Novak svojem treneru Ivaniševiću.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS Tennis - Australian Open - Exhibition Match - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 13, 2023 Coach of Serbia's Novak Djokovic, Goran Ivanisevic during the exhibition match against Australia's Nick Kyrgios REUTERS/Loren Elliott Photo: LOREN ELLIOTT/REUTERS

Kako je bio ozvučen, nasmijao je sve navijače, ali i samog Ivaniševića. Ovo je bio prvi poraz Đokovića u Australiji još od 2018. godine, iako je riječ o neslužbenom ogledu. Novak je Australian Open osvojio u čak devet navrata i sada će loviti svoju jubilarnu 10. titulu.