Atentat u Moskvi: Eksplodirala autobomba, poginuo general

General-pukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odjela za operativnu obuku glavnog stožera ruskih oružanih snaga, poginuo je u eksploziji u ulici Jasenevaja u Moskvi. Svetlana Petrenko, službena predstavnica Istražnog odbora Rusije, potvrdila je ovu informaciju za TASS.
Napomenula je da je detonirana eksplozivna naprava postavljena ispod vozila. Načelnik odjela za operativnu obuku glavnog stožera ruskih oružanih snaga preminuo je od zadobivenih ozljeda.
