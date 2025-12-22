Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 39
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
FANIL SARVAROV

Atentat u Moskvi: Eksplodirala autobomba, poginuo general

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
Autor
Robert Jurišić
22.12.2025.
u 08:30

Načelnik odjela za operativnu obuku glavnog stožera ruskih oružanih snaga preminuo je od zadobivenih ozljeda

General-pukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odjela za operativnu obuku glavnog stožera ruskih oružanih snaga, poginuo je u eksploziji u ulici Jasenevaja u Moskvi. Svetlana Petrenko, službena predstavnica Istražnog odbora Rusije, potvrdila je ovu informaciju za TASS.

Napomenula je da je detonirana eksplozivna naprava postavljena ispod vozila. Načelnik odjela za operativnu obuku glavnog stožera ruskih oružanih snaga preminuo je od zadobivenih ozljeda.

Ključne riječi
Moskva Rusija eksplozija

Komentara 18

Pogledaj Sve
Avatar argus1000
argus1000
09:25 22.12.2025.

Došao vrag po svoje.

RE
reborn
09:30 22.12.2025.

Ukrajina radi na uspostavi mira, otklanjajući prepreke na tom putu...

Avatar Dančo
Dančo
09:31 22.12.2025.

žanješ ono što si posijao

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!